La adolescente fue vista por última vez en la Estación Naranjal del Metropolitano. | ATV | Composición LR

La menor Ariana Cruces Garavito, de 14 años, desapareció la mañana del domingo 18 de enero cuando salió a pasear a su perro luego de discutir con su madre por el uso de la computadora en Independencia. En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve a la adolescente junto con su mascota y una mochila puesta. Era aproximadamente las 7 a.m., hora en que la familia estaba durmiendo, según declaró la madre a ATV.

Horas después, los padres notaron su ausencia. Las últimas referencias sobre su paradero la ubican en la estación Naranjal del Metropolitano, donde testigos señalaron que abordó un taxi negro, modelo Glory, junto a su mascota “Muñeca”.

Familia pide apoyo del conductor y las autoridades

Ante ello, la familia ha pedido públicamente la colaboración del conductor y de cualquier persona que cuente con información relevante, exhortando a comunicarse con las comisarías de Payet o Tahuantinsuyo.

En coordinación con la Policía Nacional, los padres han recorrido hospitales, parques y viviendas de amistades y compañeros de estudios, sin resultados hasta el momento. Ariana vestía un pantalón verde, un polo blanco con manchas rojas y fucsia, y una casaca negra, y no llevaba celular ni acceso a redes sociales. A la búsqueda se han sumado compañeras de colegio, docentes y padres de familia, quienes continúan difundiendo su imagen con la esperanza de lograr su pronta ubicación.

