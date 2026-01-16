Capturan a presunta banda criminal dedicada al cobro de cupos. | Foto: Kevinn García/ La República. | Foto: Kevinn García/ La República.

La Policía Nacional informó sobre la detención de la banda criminal 'Los Remanentes de Lima Norte', sindicados por un presunto ataque extorsivo ocurrido el 15 de enero, alrededor de las 21:40 horas, cuando un individuo arrojó un artefacto explosivo contra el chifa La Herencia, ubicado en la intersección de la avenida Túpac Amaru con la avenida Belaúnde.

Entre los intervenidos figura Ángel Jesús Osorio Villanueva (23), señalado como cabecilla de la organización, a quien se le incautó un arma de fuego durante la intervención. Asimismo, fue capturado José Eliceo Berrios Valladares (29), en cuyas pertenencias se halló droga, y Xiomara Angieli Villanueva Ugas (19), identificada como hija de alias “Verónica”, presunta encargada del cobro de cupos.

Persona vinculada a cobro de cupos fue captada recibiendo dinero por cámaras de seguridad

Una persona identificada como hija de alias “Verónica”, conocida en la zona por su presunta vinculación con el cobro de cupos, fue captada por cámaras de seguridad recibiendo dinero. Según la Policía Nacional, las imágenes también evidenciarían que esta persona habría coordinado con el sujeto que lanzó un explosivo contra un establecimiento comercial en el distrito de Comas.

Al respecto, el comandante PNP Santiago Alejandro Fernández informó que el caso se encuentra en etapa de investigación y que será el proceso correspondiente el que determine el grado de responsabilidad y la posible vinculación de los implicados con el ataque, así como su relación con el propietario del local afectado.

