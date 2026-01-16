HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

En exclusiva: periodista que investigó caso de Julio Iglesisas cuenta más detalles | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

PNP captura a banda criminal 'Los Remanentes de Lima Norte', implicados en presunto ataque extorsivo contra un chifa de Comas

Una de las detenidas, Xiomara Angieli Villanueva Ugas, hija de alias 'Verónica', fue identificada como la encargada de cobrar cupos en la organización criminal.

Capturan a presunta banda criminal dedicada al cobro de cupos.
Capturan a presunta banda criminal dedicada al cobro de cupos. | Foto: Kevinn García/ La República. | Foto: Kevinn García/ La República.

La Policía Nacional informó sobre la detención de la banda criminal 'Los Remanentes de Lima Norte', sindicados por un presunto ataque extorsivo ocurrido el 15 de enero, alrededor de las 21:40 horas, cuando un individuo arrojó un artefacto explosivo contra el chifa La Herencia, ubicado en la intersección de la avenida Túpac Amaru con la avenida Belaúnde.

Entre los intervenidos figura Ángel Jesús Osorio Villanueva (23), señalado como cabecilla de la organización, a quien se le incautó un arma de fuego durante la intervención. Asimismo, fue capturado José Eliceo Berrios Valladares (29), en cuyas pertenencias se halló droga, y Xiomara Angieli Villanueva Ugas (19), identificada como hija de alias “Verónica”, presunta encargada del cobro de cupos.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

lr.pe

Persona vinculada a cobro de cupos fue captada recibiendo dinero por cámaras de seguridad

Una persona identificada como hija de alias “Verónica”, conocida en la zona por su presunta vinculación con el cobro de cupos, fue captada por cámaras de seguridad recibiendo dinero. Según la Policía Nacional, las imágenes también evidenciarían que esta persona habría coordinado con el sujeto que lanzó un explosivo contra un establecimiento comercial en el distrito de Comas.

Al respecto, el comandante PNP Santiago Alejandro Fernández informó que el caso se encuentra en etapa de investigación y que será el proceso correspondiente el que determine el grado de responsabilidad y la posible vinculación de los implicados con el ataque, así como su relación con el propietario del local afectado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Más del 78% de limeños se siente inseguro: los robos y extorsiones son señalados como los problemas principales

Más del 78% de limeños se siente inseguro: los robos y extorsiones son señalados como los problemas principales

LEER MÁS
Tomaron taxi por aplicativo, asesinaron al chofer y vendieron el vehículo a S/3.000

Tomaron taxi por aplicativo, asesinaron al chofer y vendieron el vehículo a S/3.000

LEER MÁS
Extorsionadores dejan potente carga explosiva dentro de los servicios higiénicos del mercado Los Portales en Trujillo

Extorsionadores dejan potente carga explosiva dentro de los servicios higiénicos del mercado Los Portales en Trujillo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

LEER MÁS
Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

LEER MÁS
Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Suspenden Serenata a Lima en señal de duelo por muerte de trabajadores de EMAPE durante tragedia de la Panamericana Sur

Suspenden Serenata a Lima en señal de duelo por muerte de trabajadores de EMAPE durante tragedia de la Panamericana Sur

LEER MÁS
Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias continuarán en estas 12 regiones del Perú: Senamhi emite alerta naranja de más de 40 horas ante intensas precipitaciones

Jazmín Pinedo, su novio empresario y Gino Assereto pasaron juntos la Navidad y revelan qué ocurrió: “Hay una relación cordial”

San Marcos lanza nueva carrera con 90 vacantes para su Examen de Admisión 2026-II: alumnos accederían a convenios con IGP, Senamhi, DHN y más

Sociedad

Lluvias continuarán en estas 12 regiones del Perú: Senamhi emite alerta naranja de más de 40 horas ante intensas precipitaciones

San Marcos lanza nueva carrera con 90 vacantes para su Examen de Admisión 2026-II: alumnos accederían a convenios con IGP, Senamhi, DHN y más

Aumento de caudal del río Utcubamba destruye carretera y no hay acceso a gran parte de la selva del Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

Multas Electorales 2026: Consulta AQUÍ el monto oficial según tu distrito y cómo pagarlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025