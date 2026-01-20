ATU inicia marcha blanca de la nueva vía exclusiva para el transporte público en la avenida Abancay

ATU anunció la marcha blanca en la vía exclusiva para el transporte público | Composición LR | Andina

ATU anunció la marcha blanca en la vía exclusiva para el transporte público | Composición LR | Andina

La Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) llevó a cabo este martes 20 de enero el inicio de la marcha blanca de la vía exclusiva para buses de transporte público, la cual se extiende a lo largo de 1,2 kilómetros de la avenida Abancay, en el tramo comprendido entre el jirón Amazonas y la avenida Nicolás de Piérola, en el Centro de Lima.

De esta manera, los carriles destinados a los corredores complementarios y las líneas autorizadas para transitar por la avenida Abancay están delimitados con bolardos de metal y topellantes, los cuales impedirán que vehículos particulares y taxis ingresen a la vía exclusiva para el transporte público.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y EL CUENTO CHINO QUE EL PREMIER NI SE CREE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Inicia la marcha blanca de vía exclusiva en la avenida Abancay

Según precisó la ATU, serán dos los carriles segregados por cada sentido de la vía. “Estamos en el primer día de la marcha blanca con los carriles implementados, y esto traerá muchos beneficios para nuestros usuarios, como la reducción del tiempo de viaje de 20 a 6 minutos, pues la velocidad promedio de los buses pasará de 11 km/h a 20 km/h”, explicó Pavel Flores, vocero de la ATU, para Andina.

Con respecto al servicio de taxis, el vocero Pavel Flores indicó que los usuarios podrán utilizarlos en los 9 paraderos habilitados por la ATU en diversos puntos adyacentes a la avenida Abancay, como en los alrededores de Mesa Redonda y el Mercado Central.

Esta medida tiene como finalidad llevar a cabo una evaluación del resultado de la segregación física de la avenida Abancay. Si el escenario es positivo, la innovación podría aplicarse en otras vías de Lima y Callao, como las avenidas Angamos, Tomás Marsano o Tomás Valle.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.