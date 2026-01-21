La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que entre marzo y abril se iniciará la implementación de una vía exclusiva para el Corredor Azul en la avenida Arequipa, una medida que busca priorizar el transporte público y reducir significativamente los tiempos de viaje. Con esta intervención, el recorrido completo por este eje vial pasaría de 75 a aproximadamente 30 minutos en horas punta.

Daniel Gonzales, vocero de la ATU, informó a Andina que actualmente alrededor de 60 mil personas utilizan diariamente el Corredor Azul y enfrentan trayectos de más de una hora durante los momentos de mayor congestión. Según explicó, la habilitación de una vía exclusiva permitirá agilizar el desplazamiento de los buses a lo largo de toda la avenida.

¿En qué consiste el proyecto en la avenida Arequipa?

Gonzales señaló que se trata de un proyecto de gestión del tránsito de bajo costo, inspirado en experiencias exitosas aplicadas en países como Corea del Sur, España y Argentina, cuyos resultados servirán de referencia para su ejecución en Lima Metropolitana.

La avenida Arequipa cuenta con una extensión de más de seis kilómetros y atraviesa Lima Cercado, Lince, San Isidro y Miraflores. Aunque actualmente dispone de cuatro carriles —dos por sentido—, la intervención se concentrará en los carriles que van de Miraflores hacia el centro de Lima. De acuerdo con la propuesta, estos dos carriles se transformarán en una vía bidireccional exclusiva para el Corredor Azul, con un carril por sentido. En tanto, los otros dos carriles, que van del centro de Lima hacia Miraflores, continuarán destinados al tránsito mixto y vehículos particulares.

El vocero precisó que la ATU apuesta por reorganizar el flujo vehicular sin realizar obras de gran envergadura, aprovechando la infraestructura existente. “No se trata de construir una nueva vía, sino de redistribuir el tránsito para mejorar la circulación de manera rápida y económica”, indicó.

¿Cómo se desarrollará el proyecto?

El proyecto se desarrollará en tres etapas. La primera abarcará desde el Paseo Colón y la avenida Garcilaso de la Vega hasta la calle Manuel Bañón, incluyendo el cruce por el puente Villarán. Esta fase comenzará entre marzo y abril y estaría lista entre mayo y junio. Posteriormente, la intervención se extenderá hasta San Isidro y, en la etapa final, llegará a Miraflores.

Como parte de los cambios, la ATU reducirá el número de paraderos de 45 a 25 en todo el eje de intervención, priorizando los puntos con mayor demanda para ofrecer un servicio más ordenado y eficiente. Gonzales adelantó que el proyecto estaría completamente implementado en agosto. Tras culminar la primera etapa, se iniciará una marcha blanca, con miras a replicar este modelo de gestión del tránsito en otras avenidas principales como Javier Prado, Angamos, Tomás Marsano y Brasil.

