Atentan con explosivo a bus de la agrupación 'Armonía 10' en Trujillo

Ataque ocurrió en horas de la madrugada de este 19 de enero cuando bus de la orquesta yacía estacionado en las afueras de la discoteca Monasterio. Según reportes, no se registraron heridos. 

Bus de Armonía 10 es blanco de ataque con explosivo en Trujillo. Foto: América TV
Bus de Armonía 10 es blanco de ataque con explosivo en Trujillo. Foto: América TV

Durante la madrugada del lunes 29 de enero, un bus de la agrupación de cumbia 'Armonía 10' sufrió un ataque con explosivo en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad. El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 a. m. en las afueras de la discoteca Monasterio ubicada en la urbanización Los Jardines del Golf.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo fue atentado cuando se encontraba estacionado en los exteriores del local de fiestas, lugar donde el reconocido grupo brindó un espectáculo. La fuerte explosión causó daños en la parte del compartimiento de la bodega, y según las autoridades no se registraron heridos.

Bus del grupo 'Armonía 10' sufre ataque con explosivo en Trujillo.

Según información preliminar, el atentado habría sido ocasionado por dos sujetos que pasaron a bordo de una motocicleta, quienes aprovecharon que la unidad yacía detenida en el lugar para lanzarle el explosivo. La Policía Nacional se acercó para realizar las primeras diligencias correspondientes.

