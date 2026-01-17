Detienen a joven acusado de parricidio tras ataque a su madre en San Martín de Porres: escondió el arma en casa de su abuela

Arma fue encontrada en el lugar de los hechos. Detenido fue puesto a disposición de la Depincri de San Martín de Porres. | Foto: Cortesía.

Un presunto caso de parricidio se registró la tarde del 16 de enero de 2026 en un inmueble ubicado en la avenida Lima N.° 3810, quinto piso, en el distrito limeño de San Martín de Porres. La víctima, identificada como Ethel Karina Marín Bueno (49), falleció tras ser atacada con un arma blanca.

Según la nota informativa de la Policía Nacional del Perú, el hecho ocurrió tras un episodio de violencia familiar entre la mujer y su hijo, Wilder Orlando Mendoza Marín (20). Vecinos alertaron a la Central de Radio de Barboncitos sobre actos de connotación violenta al interior del domicilio, lo que motivó la inmediata intervención.

Una fuente policial señaló que el ataque se produjo alrededor de las 4:05 de la tarde, luego de una discusión que escaló a la agresión física.

“Ese joven de 20 años tuvo una discusión con su mamá. Tuvieron un altercado que llegó a las manos y después de eso él cogió un cuchillo y la apuñaló. La escena fue en uno de los cuartos del quinto piso”, indicó una fuente.

Causa de muerte: fue una lesión traumática por arma blanca

Tras el ataque, la víctima fue evacuada de emergencia al Hospital Negreiros del Callao, donde ingresó por el área de trauma shock. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento minutos después, diagnosticando como causa de muerte una lesión traumática por arma blanca.

De acuerdo con la misma fuente policial, luego del homicidio, el joven huyó momentáneamente del inmueble. “En su desesperación se fue corriendo de la casa y cuando regresó para cambiarse de ropa, es ahí donde fue intervenido y detenido”, precisó.

Agentes de la comisaría de Barboncitos, a cargo del comisario Peña Pimentel, también lograron recuperar el arma utilizada en el crimen. “Cuando se retiró, escondió el cuchillo en la casa de su abuela, que queda a unos cinco minutos del lugar. Luego, con él, fuimos a ubicar el arma”, añadió la fuente.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Depincri de San Martín de Porres – Sección Homicidios, que asumió las diligencias correspondientes. El caso fue comunicado al Ministerio Público, quedando a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Condevilla.

