Sujeto desata balacera y deja a dos menores y un adulto heridos en San Martín de Porres
Hecho ocurrió durante la noche del jueves 15 en la urbanización Antares en SMP. Hombre fue capturado por agentes de la Policía Nacional y los heridos trasladados a un centro de salud.
- Extécnico de la Marina abate a dos delincuentes que intentaron asaltar su casa en Bocanegra, Callao
- Balacera en San Martín de Porres: hombre queda gravemente herido en cevichería
Se registró un violento ataque armado durante la noche del jueves 15 de enero en el distrito de San Martín de Porres, donde dos menores de 9 y 12 años junto con un adulto de 37 años resultaron heridos tras una balacera. El hecho ocurrió en la urbanización Antares cuando, de acuerdo a la Policía Nacional, un presunto vecino de la zona abrió fuego y desató el caos.
Vecinos indicaron que se escucharon al menos tres disparos y que el sujeto implicado intentó escapar por los techos de las casas contiguas. Según reportes, los dos menores fueron heridos en la pierna, mientras que el adulto recibió el impacto de una bala a la altura del estómago, estos fueron llevados a un centro de salud más cercano donde permanecen con pronóstico reservado.
TE RECOMENDAMOS
ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD