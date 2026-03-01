Juliaca: intervienen night club dedicado a presunta prostitución y lavado de activos

Operativo encontró que el local incluso tenía un sistema de pagos electrónicos. Foto: PNP.

Efectivos policiales del Escuadrón Verde de Juliaca, intervinieron un night club presuntamente dedicado a la prostitución y al lavado de activos. El local estaba ubicado en el cruce de los jirones Independencia con y era conocido como Tupay. La operación, desarrollada el último sábado 28 de febrero. culminó con la detención de dos personas y el decomiso de diversos bienes.

Durante la intervención, los agentes de la PNP encontraron a varios parroquianos consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de mujeres que actuaban como damas de compañía. En un cuarto del establecimiento se halló una caja con un POS para pagos electrónicos y dieciséis boletas de venta, lo que generó sospechas sobre actividades ilícitas relacionadas con el lugar.

En el registro al encargado de la barra, identificado como Aderson Apaza Condori (29), se incautó dinero en efectivo por S/ 3,029.50 y un celular Redmi Note 13 Pro+ 5G. El sujeto fue detenido por el presunto delito contra la libertad, favorecimiento a la prostitución.

Asimismo, al revisar las pertenencias de las mujeres presentes, se descubrió que Analí Zelada Quiliche (26) portaba un morral con S/ 7,473.00 en efectivo, cuya procedencia no pudo justificar. También se le incautaron dos celulares sin IMEI, tarjetas de débito y llaves, motivo por el cual fue detenida por el presunto delito de lavado de activos.

Finalmente, todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Trata de Personas del Ministerio Público, a cargo de Erikc Paolo Deza Medina, quien asumirá las diligencias correspondientes.