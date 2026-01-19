El Midis ajustó el calendario de pagos del Programa Nacional CONTIGO debido al estado de emergencia por lluvias intensas en el país. | Foto: El Peruano/Composición LR

Ante el estado de emergencia declarado en varias zonas del país por el riesgo de lluvias intensas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) efectuó ajustes en el calendario de pagos del Programa Nacional CONTIGO. La medida busca evitar retrasos en el cobro de la pensión dirigida a personas con discapacidad severa que viven en condición de pobreza o pobreza extrema.

El cambio se aplica en un contexto en el que una parte de los beneficiarios reside en distritos afectados por precipitaciones, lo que podría dificultar el acceso regular a los puntos de pago. Por ello, el cronograma fue modificado de manera preventiva y alcanza a todos los usuarios incluidos en el padrón vigente a nivel nacional.

Adelanto del pago del Programa CONTIGO: cronograma oficial 2026

El ajuste corresponde al Padrón I-2026, que incluye el pago del periodo enero–febrero. De acuerdo con el nuevo cronograma, la pensión podrá cobrarse desde el 7 de febrero de 2026, fecha adelantada respecto al calendario inicialmente aprobado. Esta modificación quedó formalizada mediante una Resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000015-2026-MIDIS/PNPDS-DE.

Las fechas de pago de los siguientes padrones no presentan cambios. Por lo que el resto de pagos seguirá de la siguiente manera:

Padrón II (marzo - abril): 25 de abril

25 de abril Padrón III (mayo - junio): 20 de junio

20 de junio Padrón IV (julio - agosto) : 22 de agosto

: 22 de agosto Padrón V (setiembre - octubre): 24 de octubre

24 de octubre Padrón VI (noviembre - diciembre): 5 de diciembre

Además del adelanto, el programa contempla acciones de seguimiento en distritos declarados en emergencia. Estas labores se coordinan con equipos territoriales con el objetivo de identificar posibles dificultades durante el cobro y orientar a los beneficiarios cuando sea necesario.

¿Qué es el bono Contigo?

El bono Contigo es una pensión no contributiva de S/300 que se entrega de forma bimestral a personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. El beneficio está dirigido exclusivamente a quienes figuran en el padrón oficial del programa, elaborado a partir de criterios socioeconómicos y de salud.

Este apoyo económico no requiere aportes previos y se entrega de manera periódica durante el año. El acceso al bono se gestiona a través del Programa Nacional CONTIGO, en coordinación con entidades locales, y su pago se realiza conforme a los cronogramas establecidos para cada padrón, incluso en escenarios de emergencia climática.

