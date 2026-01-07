HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Sociedad

UNI anuncia su primer simulacro de admisión 2026: conoce la fecha y los plazos de inscripción

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) llevará a cabo un simulacro presencial de admisión, permitiendo a los interesados familiarizarse con el examen real.

La UNI fue creada como Escuela Especial de Ingenieros Civiles y de Minas el 18 de marzo de 1876
La UNI fue creada como Escuela Especial de Ingenieros Civiles y de Minas el 18 de marzo de 1876 | Foto: Andina/UNI/Composición LR

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) confirmó la realización de un simulacro presencial de admisión como parte de sus actividades previas al proceso 2026-I. Esta evaluación está orientada a personas interesadas en poner a prueba sus conocimientos en un entorno similar al del examen real, sin que el resultado obtenido tenga validez para el ingreso a la casa de estudios.

La actividad se desarrollará exclusivamente en las instalaciones de la UNI y busca que los participantes se familiaricen con la dinámica, el ambiente y las exigencias propias de una evaluación presencial. El simulacro está abierto a todo público, sin restricciones por nivel académico o condición educativa.

Simulacro presencial de la UNI tendrá lugar el 25 de enero en la sede principal. Foto: Admisión UNI

Simulacro presencial de la UNI tendrá lugar el 25 de enero en la sede principal. Foto: Admisión UNI

Fechas, horario y duración del simulacro de admisión UNI 2026 que se realizará en enero

De acuerdo con el cronograma oficial publicado en la web de la institución, el periodo de inscripción está habilitado hasta el 21 de enero de 2026. Durante ese plazo, los interesados deberán completar su registro a través de la página web de Admisión UNI utilizando su Documento Nacional de Identidad (DNI).

El simulacro se llevará a cabo el domingo 25 de enero de 2026, fecha en la que los inscritos deberán presentarse en el campus universitario. El horario establecido para la evaluación será de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., cumpliendo una duración total de tres horas continuas.

La universidad señaló que el cumplimiento del horario es obligatorio, ya que no se permitirá el ingreso de participantes fuera del tiempo establecido. Esta medida responde a la intención de reproducir con precisión las condiciones de un examen de admisión regular.

Costo, requisitos y forma de pago del simulacro de admisión presencial de la UNI

Para participar en el simulacro, los interesados deberán cumplir con dos requisitos básicos: registrarse en la plataforma oficial de Admisión UNI y realizar el pago correspondiente dentro del plazo indicado. La inscripción solo será válida una vez completados ambos pasos. El costo de participación ha sido fijado en S/100.00

Simulacro presencial de la UNI 2026: quiénes pueden participar y en qué consiste la evaluación

El simulacro de admisión de la UNI está dirigido a cualquier persona que desee medir su nivel de preparación académica, independientemente de si aún cursa estudios escolares, se encuentra en etapa preuniversitaria o ya culminó la educación secundaria. No se exige haber participado en procesos anteriores ni contar con una preparación específica.

La evaluación se aplicará bajo condiciones presenciales y replicará el formato general de una prueba de admisión, permitiendo a los asistentes enfrentarse a un entorno controlado, con tiempos definidos y supervisión institucional. Sin embargo, la universidad aclaró que el puntaje obtenido no será considerado para ninguna modalidad de ingreso ni generará beneficio posterior dentro del proceso oficial.

Todos los participantes deberán asistir de manera obligatoria el día del examen, ya que no se habilitarán modalidades virtuales ni sedes alternas.

