Finalissima entre España y Argentina fue suspendida por conflictos en Medio Oriente: ¿Dónde podrían jugar Lionel Messi y Lamine Yamal?

Se barajan sedes alternativas para rescatar este partido histórico, ya que todos los estadios de Arabia y sedes en Medio Oriente quedan descartados por medidas de seguridad.

Finalissima quedó suspendida hasta nuevo aviso. Foto: Lr/ESPN
Finalissima quedó suspendida hasta nuevo aviso. Foto: Lr/ESPN

El partido soñado tendrá que esperar. La Finalissima estuvo a punto de darnos un épico duelo entre Argentina y España e incluso pudo ser un adelanto del Mundial 2026. Lamentablemente, los conflictos bélicos en Medio Oriente y el aroma a guerra obligaron a los organizadores del evento a suspender el histórico choque. La seguridad de los futbolistas y la enorme de cantidad de hinchas es primordial para la UEFA y FIFA.

La única forma de salvar el 'Messi vs Lamine' es lejos del Lusail Stadium de Catar. Por este motivo, te contamos lo estadios o sedes que podrían albergar la Finalissima 2026 entre Argentina vs España. Evidentemente, los lujosos escenarios de Arabia quedan descartados.

¿Dónde podrían jugar Lamine Yamal contra Lionel Messi por la Finalissima 2026?

El viernes 27 de marzo, en el Estadio Icónico de Lusail, era la fecha pactada. Sin embargo, la realización del partido en Doha se encuentra en suspenso debido a los recientes ataques dirigidos contra la base militar estadounidense en la capital de Qatar. Por ende, se está evaluando un Plan B para evitar el fin de este torneo.

El Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, y el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, fueron considerados en algún momento por la UEFA y la Conmebol como posibles sedes para este tipo de eventos. Cabe destacar que el MetLife Stadium albergará la Final de la Copa del Mundo el próximo 19 de julio. Sin duda, tienta llevar la Finalisima a la sede del Mundial 2026.

Por otro lado, Wembley se presenta como una opción versátil, ya que en 2022 fue el escenario del encuentro entre Argentina e Italia. Asimismo, el estadio cuenta con la fecha libre, considerando que la Final de la EFL Cup, que enfrentará al Arsenal y al Manchester City, está programada para el domingo 22.

ONU condena los bombardeos y pide que "entren en razón"

El alto responsable de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, condenó los ataques militares efectuados por Israel y los Estados Unidos de América contra Irán, además de las posteriores ofensivas de represalia. El funcionario advirtió que los misiles y las bombas no resuelven las diferencias políticas, sino que el conflicto armado recae sobre la población civil. Según sus palabras, estos actos bélicos solo “resultarán en muerte, destrucción y miseria humana”.

Turk solicitó moderación inmediata a todas las partes para prevenir consecuencias nefastas en la región de Oriente Medio. El diplomático pidió un retorno urgente a la mesa de negociaciones con el fin de reducir la tensión acumulada durante las últimas horas. Bajo esta premisa, el titular declaró: “Imploro a todas las partes que entren en razón”, tras recordar que los involucrados buscaban activamente una solución diplomática poco antes de la escalada violenta.

