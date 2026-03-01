HOYSuscripcion LR Focus

Irán promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"
Sociedad

Detonan dinamita por segunda vez en la entrada del Instituto Tecnológico Ciro Alegría Bazán en La Libertad

El atentado se produce en un contexto de modernización del centro, que lleva a cabo obras valoradas en S/123 millones, financiadas por el gobierno regional.

Un nuevo atentado con explosivos tuvo lugar en el Instituto Ciro Alegría Bazán, en Chepén, La Libertad, causando daños materiales y alarmando a los vecinos.
Un nuevo atentado con explosivos tuvo lugar en el Instituto Ciro Alegría Bazán, en Chepén, La Libertad, causando daños materiales y alarmando a los vecinos. | Composición LR

Un nuevo hecho de violencia se registró la noche del sábado en los exteriores del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Ciro Alegría Bazán, ubicado en la provincia de Chepén, región La Libertad, a tan solo una cuadra de la comisaría del sector.

Delincuentes detonaron una carga de dinamita en la puerta principal del recinto, provocando daños materiales y alarma entre los vecinos de la zona. Se trata del segundo ataque contra el centro de estudios en menos de dos semanas. El primero ocurrió la noche del domingo 22 de febrero, también mediante la activación de un explosivo en el ingreso del local.

Obras millonarias en ejecución

El atentado se produce mientras la institución atraviesa un proceso de modernización. El pasado 13 de febrero se colocó la primera piedra de las labores de mejoramiento, valorizadas en S/123 millones. El proyecto está a cargo del Gobierno Regional de La Libertad bajo la modalidad de Obras por Impuestos y cuenta con financiamiento de la empresa Cementos Pacasmayo.

El 22 de febrero, desconocidos llegaron hasta el perímetro de la construcción y también dejaron un video intimidatorio. En las imágenes se observó un manuscrito, un arma de fuego abastecida con municiones y de fondo una voz distorsionada que lanzó amenazas directas: ''Este video va para el señor Ullón, que está a cargo del sindicato que pertenece a Trujillo y está haciendo lo que quiere. Acá me van a colaborar con la suma de S/500.000. Te doy 24 horas para que me des solución''.

Investigación policial

Tras la explosión, agentes de la comisaría de Chepén llegaron al lugar para iniciar las diligencias. Los efectivos revisarán las cámaras de seguridad del sector con el objetivo de identificar a los responsables y determinar si ambos hechos guardan relación. Hasta el momento, no se han reportado heridos, pero el hecho ha incrementado la preocupación entre estudiantes y vecinos ante la reiteración de delitos contra la institución educativa.

Además, la Policía presume preliminarmente que las amenazas estarían dirigidas contra la empresa contratista encargada de la obra. No se descarta que la responsabilidad recaiga en una organización criminal dedicada a la extorsión de proyectos públicos en ejecución.

