Vecinos de asentamientos en San Juan de Miraflores bloquearon la Panamericana Sur, exigiendo acceso regular al agua potable. La protesta ocurrió el 18 de enero y afectó severamente el tránsito. | La República. | Carlos Felix

Vecinos de asentamientos en San Juan de Miraflores bloquearon la Panamericana Sur, exigiendo acceso regular al agua potable. La protesta ocurrió el 18 de enero y afectó severamente el tránsito. | La República. | Carlos Felix

Vecinos de al menos trece asentamientos humanos del distrito de San Juan de Miraflores bloquearon la Panamericana Sur para exigir el acceso regular al agua potable. La protesta se inició desde la madrugada de este domingo 18 de enero y afectó el tránsito en los kilómetros 16 y 17 de la vía, a la altura del puente Mecánica, en Lima Sur.

Los manifestantes denunciaron que desde hace al menos ocho años enfrentan cortes constantes del servicio y cobros que consideran excesivos por parte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). En la zona, más de 30.000 habitantes vienen sufriendo por la falta de este recurso básico. “Tenemos años en este problema, reclamándole a Sedapal. Ya hemos agotado todos los trámites, hemos presentado diversos documentos y, hasta ahora, no tenemos solución”, señaló uno de los representantes de los vecinos a los medios.

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Sin agua potable en asentamientos de SJM

Los ciudadanos indicaron que, si bien cuentan con conexión formal, el servicio de agua solo se brinda entre dos y tres horas al día, generalmente de 5 a.m. a antes del mediodía. El resto de la jornada, las viviendas permanecen sin abastecimiento, lo que afecta no solo a las familias, sino también a los colegios, los pequeños comercios y los mercados de la zona.

Los vecinos de SJM exigieron a Sedapal tarifas más ''justas''. Foto: Carlos Felix / La República.

Ante esta situación, muchos residentes se ven obligados a comprar agua mediante camiones cisterna, lo que incrementa considerablemente sus gastos mensuales. Además, denunciaron que algunos recibos superan los S/ 140, incluso en viviendas habitadas por adultos mayores. “Pagamos por aire en vez de agua. Es un abuso lo que comete Sedapal con nosotros”, reclamó una vecina durante la protesta.

La medida de protesta fue registrada desde la madrugada en la concurrida vía. Foto: difusión.

Los manifestantes aseguraron que han sostenido reuniones con autoridades municipales, representantes del Ministerio de Vivienda y funcionarios de la empresa prestadora del servicio, sin obtener hasta el momento una respuesta concreta. “Todo queda en promesas, en papeles. Nunca nos han resuelto nada”, expresó otro de los voceros.

Panamericana Sur quedó parcialmente cerrada

La movilización generó un intenso congestionamiento vehicular desde el puente Atocongo hasta el puente Benavides, debido al cierre parcial de la vía. Los vecinos exigieron la presencia del gerente general de Sedapal y solicitaron la intervención directa del Ejecutivo para atender la emergencia.

Entre los asentamientos afectados se encuentran Las Flores de Villa, Villa Primavera, Villa del Sur, Eucaliptos, Las Dunas, 1.º de Abril, Tamayo Díaz, Cooperativa América, Los Arbolitos, Hunamarca, Defensores de Lima, Jardines Uno, Jardines Dos, Los Ángeles de San Juan, Túpac Amaru y Villa El Salvador, todos ubicados en la margen derecha de la Panamericana Sur.

La policía llegó a la zona mientras los vecinos continúan con su protesta. Foto: Carlos Felix / La República.

“Queremos agua las 24 horas, como corresponde. No pedimos nada extraordinario”, señaló un vecino. Hasta el cierre de esta edición, Sedapal no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre el reclamo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.