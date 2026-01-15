Esposo de la víctima pidió apoyo a las autoridades para determinar a los responsables | Composición LR | Difusión

La pareja de Jessica Colachagua Toleda, una de las dos víctimas del violento accidente ocurrido a la altura del kilómetro 17 de la Panamericana Sur, donde cinco vehículos colisionaron durante la madrugada del miércoles 14 de enero, reveló que ella se dirigía a su centro de labores en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape). "Era su segundo día de trabajo; el lunes ella fue a dar una entrevista y, por falta de personal, le dijeron 'quédate'", comentó.

El cónyuge, identificado como Christian Vásquez, detalló que este lamentable hecho ha dejado a dos menores de 6 y 13 años sin una figura materna. Además, solicitó el apoyo de la ciudadanía debido al próximo inicio escolar de sus hijos. "El trabajo que ella consiguió era para las clases de los chicos", expresó en una entrevista con Exitosa.

La última conversación entre Christian y Jessica antes del accidente

Vásquez contó que la noche del martes, previo al accidente, le pidió a su esposa que no fuera a trabajar. Sin embargo, ella se alistó para ir a su centro de labores después de jugar con sus hijos y pasar tiempo con su esposo, sin imaginar que esa madrugada se produciría una colisión entre cinco vehículos, entre ellos un camión que transportaba pollos, una furgoneta de personal y una unidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Según el reporte de las autoridades, empleados de EMAPE realizaban labores de mantenimiento en el lugar cuando el camión impactó abruptamente contra la furgoneta detenida. El accidente dejó el vehículo empotrado en la vía central, mientras los bomberos trabajaban para liberar a las personas atrapadas.

De acuerdo con el cónyuge, el empleo de su pareja era riesgoso, ya que no contaba con seguridad ni estabilidad. "La verdad, ese trabajo no era en planilla, era como día trabajado, día pagado (...) Eso a mí tampoco me gustaba. Simplemente quiero que se esclarezcan todas las circunstancias y que el conductor (del camión) pague por lo que tenga que pagar", afirmó en la entrevista.

Familia de segunda víctima exige justicia

La familia de Wilfredo Rosales Mallma, otra de las víctimas del accidente, aseguró que prepararán una denuncia para exigir justicia. Rosales, capataz y extrabajador de Rutas de Lima, fue impactado por el tráiler. "Estoy hablando con mi familia para poder hacer una denuncia que no pudimos levantar porque todo pasó de la noche a la mañana. Sobre el tema del tráiler, que como ven, embistió a todos los trabajadores que estaban ahí, el primer impacto que dio fue a mi padre", indicó la hija de la víctima.

