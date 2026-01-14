HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cámaras de seguridad captan momento exacto del choque múltiple en la Panamericana sur que dejó 2 muertos y 8 heridos

Un camión que transportaba jabas con pollos impactó violentamente contra vehículos y trabajadores de Emape que realizaban labores de mantenimiento en la vía.

Dos trabajadores de Emape fallecieron tras el accidente vehícular.
Dos trabajadores de Emape fallecieron tras el accidente vehícular. | Foto: Andina

La madrugada de este miércoles 14 de enero, coincidiendo con el inicio del paro de transportistas, se registró un violento accidente de tránsito en el kilómetro 17 de la Panamericana sur, a la altura del límite entre Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. El siniestro, que involucró a cinco vehículos, ha dejado un saldo de dos personas fallecidas y al menos ocho heridos.

Entre los carros involucrados en el choque figuran un auto de la empresa FJ Huanca, un tráiler que transportaba pollos, otra combi, una camioneta y un camión municipal de labores de limpieza en la carretera.

PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Choque múltiple entre cinco vehículos deja dos fallecidos y 8 heridos en la Panamericana Sur

Accidente vehicular dejó 2 muertos y 8 heridos en la Panamericana sur

El choque ocurrió aproximadamente a las 3:55 a.m., en el carril con sentido de norte a sur, en el kilómetro 17 de la autopista. Según las primeras investigaciones, el impacto múltiple involucró a dos camiones de carga y tres vehículos particulares. La fuerza de la colisión fue tal que uno de los camiones terminó volcado lateralmente, mientras que otra unidad de carga quedó parcialmente montada sobre un automóvil.

Las cámaras de seguridad en la Panamericana sur mostraron que el camión recolector de Emape se encontraba estacionado en el carril derecho, con las luces de emergencia encendidas y la señalización de seguridad reglamentaria, mientras los trabajadores realizaban sus labores habituales.

Las imágenes mostraron que el vehículo de la Municipalidad de Lima quedó completamente destrozado tras el choque múltiple. Foto: Ricardo Cuba

De pronto, un camión de carga pesada, que circulaba a una velocidad notablemente superior a la permitida para esa zona de trabajo, impacta violentamente contra la parte posterior de la unidad de limpieza. El choque inicial desató una reacción en cadena que terminó involucrando a otros tres vehículos particulares que no pudieron frenar a tiempo.

Las víctimas del mortal accidente fueron dos trabajadores de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) de la Municipalidad de Lima: Jessica Corachahua Toledo, quien falleció en el Hospital María Auxiliadora, y Wilfredo Rosales Mallma, conductor que murió en la zona de impacto.

La hija del chofer, Ruth Rosales, pidió que el caso no quede impune. “No sé en qué estado estaba el conductor, si se quedó dormido o si estaba ebrio. Pero esto no puede quedar así”, declaró para Canal N.

El conductor del vehículo de Emape falleció en el acto. Foto: Ricardo Cuba

