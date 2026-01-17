HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso
EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      
Sociedad

Dictan 36 meses de prisión preventiva a ocho presuntos integrantes de 'Los Mexicanos', acusados de extorsionar empresas de transporte en VMT

La Fiscalía señala a Erick Llufire Oré como el cabecilla de la organización criminal. Según la investigación, habría impartido órdenes desde un penal en Huaral.

Dictan 36 meses de prisión preventiva a ocho presuntos integrantes de Los Mexicanos
Dictan 36 meses de prisión preventiva a ocho presuntos integrantes de Los Mexicanos | Foto: composición LR/Ministerio Público.

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra ocho presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Mexicanos', acusados de extorsionar a empresas de transporte público y de buscar tener el control territorial en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). La medida se aprobó tras la solicitud del Ministerio Público, que los investiga por el presunto delito de extorsión agravada.

Según la tesis fiscal, los imputados habrían exigido pagos periódicos —presentados como “cuotas de seguridad”— a transportistas de Lima Sur para permitir la continuidad del servicio y evitar atentados contra conductores y unidades. El caso se enmarca en la creciente problemática de extorsiones que afecta al transporte urbano en Lima Metropolitana y el Callao.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Los presuntos extorsionadores fueron identificados como Gustavo Valera, Fabrizio Aquino, William Tarazona, Jesús Herrera, Rocío Sandoval, Zoila Mendoza, José Huanca y Glendy Ramírez. Todos seguirán la investigación en su contra en los penales que se les designe.

PUEDES VER: Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

lr.pe

Investigados habrían extorsionado a transportistas desde 2024, según Fiscalía

La Fiscalía sostiene que los primeros actos extorsivos datan de septiembre de 2024 y fueron en contra de una empresa de transporte a la que se le exigió pagos semanales de S/2.500 para no atentar contra la vida e integridad de los conductores y permitir la operatividad del servicio.

Asimismo, la investigación apunta a Erick Llufire Oré (30) como el presunto cabecilla de la organización criminal. Según el Ministerio Público, impartía órdenes desde el centro penitenciario de Aucallama, en Huaral, donde permanece recluido.

'Mexicano' tiene registrado en su historial criminal dos ingresos al penal por delitos graves. Foto: Composición LR.

La Fiscalía señala a Erick Llufire Oré, capturado por la PNP en 2024, como el presunto líder de la organización delictiva. Foto: Composición LR.

A partir de esta persona, existía un orden jerárquico y de poder en el cobro sistemático de cupos extorsivos, que eran recepcionados a través de cuentas bancarias de distintos integrantes de la organización criminal o de sus familiares directos.

La autoridad exhortó a la población a no prestar, alquilar o ceder sus cuentas digitales personales, como correos electrónicos, redes sociales, billeteras electrónicas o accesos bancarios, debido a que ello puede facilitar la comisión de graves delitos, como fraude, lavado de activos y otras formas de criminalidad organizada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

LEER MÁS
Así cayó ‘Barbero’, miembro de El Hampa que secuestró a un trabajador en el Callao

Así cayó ‘Barbero’, miembro de El Hampa que secuestró a un trabajador en el Callao

LEER MÁS
José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Sujetos piden delivery y disparan a repartidores al llegar a su destino en San Juan de Miraflores

Sujetos piden delivery y disparan a repartidores al llegar a su destino en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

LEER MÁS
Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

LEER MÁS
Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

LEER MÁS
Festividad de la Candelaria 2026: conoce el CRONOGRAMA oficial y el orden de presentación de las danzas originarias

Festividad de la Candelaria 2026: conoce el CRONOGRAMA oficial y el orden de presentación de las danzas originarias

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Sociedad

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025