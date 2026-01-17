HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Así cayó ‘Barbero’, miembro de El Hampa que secuestró a un trabajador en el Callao

La detención del venezolano Manuel Agrinzones Mijares se realizó luego de pedir S/30.000 por la liberación de su compatriota Anthony Vera. Gerente de la empresa donde trabaja la víctima había depositado S/10.000 para evitar que lo asesinaran.

Alias Barbero, secuestrador venezolano detenido en el Callao.
Alias Barbero, secuestrador venezolano detenido en el Callao.

En una acción coordinada entre agentes especiales de la Dirección de Investigación Criminal, las autoridades capturaron en el Callao a Samuel Agrinzones Mijares, un venezolano de 28 años, conocido con el alias de ‘Barbero’.

Este delincuente de corte internacional figuraba como uno de los criminales más buscados. Sumado a esto pertenece a la organización criminal El Hampa -ligada al Tren de Aragua- que secuestró a un compatriota suyo, trabajador de una empresa y por quien exigían S/30.000 por su liberación.

Este sujeto se camuflaba bajo la fachada de un estilista o alfageme según narró la Policía.

PUEDES VER: Cae en Lima integrante del Tren de Aragua que secuestró a un exalcalde en Chile

lr.pe

El resultado de esta operación, denominada ‘Sombra’, que se desarrolló en lacuadra 12 de la avenida Los Insurgentes, en Bellavista, se conoció la noche del 16 de enero.

Adicional a todo lo anterior, y como explicó el general Víctor Revoredo, la detención de ‘Barbero’ representa uno de los golpes más importantes recientes contra la delincuencia extranjera que opera en el Perú.

El hoy capturado no tenía antecedentes, pero será investigado por los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y hurto, además de ejercer control criminal en algunas zonas del Callao y en Lima.

De acuerdo con el reporte oficial, las investigaciones permitieron establecer que el detenido había ingresado a territorio peruano en 2023 con el objetivo de perpetrar actos criminales, mientras simulaba actividades como barbero agregó un oficial.

PUEDES VER: El Monstruo: Policía de Paraguay se comunicó en guaraní para evitar fuga de información

lr.pe

Agentes de la División de Investigación de Secuestros (Divise), a cargo del coronel Jorge Carpio Ordaya, habían recibido una denuncia de Alberto García Arteaga, gerente de la empresa First Cash por el plagio de su trabajador Anthony José Vera Cabrera, venezolano de 24 años, ocurrido el jueves.

Mediante una llamada telefónica le solicitaban 30 mil soles por dejar en libertad a su trabajador, de lo contrario lo asesinarían.

Desesperado, el gerente depositó S/10.000. El secuestrador jamás imaginó que la cuenta BCP, receptora del dinero, había sido rastreada. Así fue capturado Samuel Agrinzones Mijares a quien se le incautó un teléfono Iphone 11, una tarjeta débito BCP y otras dos tarjetas del BBVA e Interbank.

