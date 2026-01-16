HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Perú firma nuevo acuerdo aéreo con país vecino que potenciará la conectividad y facilitará viajes internacionales

Esta alianza posiciona a Perú como referente en aviación civil en Sudamérica, al mejorar la conectividad y fomentar el crecimiento del turismo y el comercio.

Perú y Colombia alcanzaron nuevo acuerdo aéreo para mejorar la conectividad
Perú y Colombia alcanzaron nuevo acuerdo aéreo para mejorar la conectividad

Perú y Colombia han alcanzado un nuevo acuerdo aéreo, ratificado a través de un Memorándum de Entendimiento, anunció el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). Este pacto estratégico tiene como objetivo ampliar y flexibilizar las relaciones aerocomerciales entre ambos países, modernizar el marco regulatorio bilateral, facilitar la expansión de las operaciones aéreas y consolidar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como un punto clave de conexión en la región.

Mediante este nuevo tratado se les permitirá a las aerolíneas tener mayor libertad, precios más competitivos y mejorar la cooperación comercial entre ambas naciones. Esta nueva disposición, esta alineada con la formulación de la nueva Política Nacional Multisectorial de Aeronáutica Civil, cuyo propósito es fortalecer la integración de Perú en el mercado global.

El MTC oficializó el nuevo acuerdo aéreo alcanzado entre Perú y Colombia. Foto: @MTC_GobPeru

El MTC oficializó el nuevo acuerdo aéreo alcanzado entre Perú y Colombia. Foto: @MTC_GobPeru

Beneficios del acuerdo aéreo entre Perú y Colombia

Uno de los mayores cambios para los pasajeros peruanos será el incremento en la oferta de rutas y opciones de vuelos, gracias a la mayor competencia y la creación de alianzas estratégicas entre aerolíneas.

  • Aumento en las opciones de rutas
  • Mayor competencia entre las aerolíneas y reducción de precios
  • Mejora en la conectividad con mercados clave como Estados Unidos y Canadá
  • Impulso al crecimiento del turismo y el comercio

El acuerdo también tiene un impacto positivo en el sector corporativo y la industria aeronáutica, ya que otorga a las aerolíneas peruanas una base legal más sólida para planificar sus operaciones con mayor previsibilidad. Con este acuerdo, el Estado peruano reafirma su compromiso con la modernización de la aviación civil en la región, posicionando al país como un referente en la conectividad aérea de Sudamérica. El Memorándum de Entendimiento no solo busca mejorar la movilidad de los ciudadanos, sino también fomentar el desarrollo económico, consolidando a Perú como un centro clave de operaciones aéreas y comerciales en la región.

