HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, lunes 12 de enero | LR+ Noticias

Política

Extorsionadores han dejado 91 muertos en el sector transporte

Según el ministerio público también han resultado heridas otras 74 personas en ataques y atentados registrados en Lima Metropolitana y el Callao entre agosto 2024 y noviembre 2025. De todos los fallecidos 69 son choferes, 12 pasajeros, 5 cobradores, 3 jaladores, un vendedor y un gerente. Más de 250 empresas de transporte se sumarán al paro del 15 de enero.

Unidades de transporte público atacadas por extorsionadores en Lima. Foto: La República
Unidades de transporte público atacadas por extorsionadores en Lima. Foto: La República

En Perú, la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más temidos y frecuentes de los últimos años. Esta actividad criminal no solo afecta a comerciantes y empresarios, sino también a ciudadanos comunes que reciben llamadas, mensajes o visitas intimidatorias con el mismo objetivo: obtener dinero bajo amenazas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Pero, uno de los sectores más golpeados es el de transporte. Este hecho permitió visibilizar una realidad que vienen padeciendo hace mucho tiempo y de la cual poco se ha hecho por cambiarla.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, D3L1NU3NC14 IMPARABLE Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

 Las estadísticas son contundentes. De agosto del 2024 a noviembre del 2025 hubo 91 fallecidos por atentados en el transporte público en Lima Metropolitana y Callao. De estas víctimas, 84 son varones y 7 mujeres. También se registraron 74 heridos en el mismo periodo (59 varones y 15 mujeres).

larepublica.pe

El 86.7% de fallecidos y lesionados son varones, y el 13.3% mujeres. Otro dato importante: de los 91 fallecidos, 69 son choferes, 12 pasajeros, 5 cobradores, 3 jaladores un vendedor y un gerente).

PUEDES VER: Perú cerca de alcanzar un cuarto de millón de delitos este 2025

lr.pe

Estas cifras corresponden al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público que cita como fuentes a las fiscalías provinciales penales y mixtas de los distritos fiscales, así como de matrices de fallecidos del Instituto de Medicina Legal.

Antes de acabar el 2025, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, se pronunció sobre los resultados del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao y aseguró que los índices de extorsiones disminuyeron en más de 25% y resaltó el trabajo en conjunto de la institución policial con las entidades involucradas.

“El balance ha sido constatar la disminución de las extorsiones en un 25.8%, ha sido muy importante porque se han integrado los esfuerzos de la Policía Nacional, hubo colaboración de la ciudadanía al denunciar, también se produjo una interacción con Osiptel y se realizó el bloqueo de las líneas telefónicas”, indicó el oficial.

Lo cierto es que el problema sigue siendo grave. Además, se estima que una parte significativa de los casos nunca se denuncia por miedo a represalias, lo que deja un subregistro alarmante.

La mayoría son peruanos

De las 91 víctimas mortales en el sector transporte 75 son de nacionalidad peruana, 10 son de Venezuela y de otras 6 no se tiene información. Asimismo, hay 61 compatriotas lesionados, 4 son venezolanos y de otras 9 se desconoce la nacionalidad.

La noche del viernes 24 de octubre del 2025, en pleno estado de emergencia, sujetos armados y en moto interceptaron y abrieron fuego contra un vehículo de transporte público APA-731 que circulaba con pasajeros por el Callao.

larepublica.pe

El conductor, Walter Leoncio Sandoval Castro, murió al instante tras recibir varios impactos de bala. Otro usuario del vehículo resultó herido.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio Público, del total de fallecidos hay un menor cuya edad fluctúa entre los 0 y 6 años, las edades de otras 19 víctimas varían de los 18 a 29 años mientras que otros 22 fallecidos tenían entre 30 y 39 años.

PUEDES VER: Sicariato: la trama detrás del negocio de cobrar para matar

lr.pe

Las víctimas de 40 a 49 tienen la mayor cifra de muertos: 28. Asimismo hay otros 12 fallecidos cuyas edades están entre los 50 y 59 años, en tanto de 60 años a más hay 3 muertos y de otros 6 no se tiene información.

Las autoridades también determinaron la forma en que se produjeron los ataques.

Según el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, 28 de las víctimas murieron por interceptación, dos por la modalidad de falso pasajero y uno por citación.

Las 31 víctimas fueron por proyectil de armas de fuego, En 24 casos se empleó motocicleta, en dos mototaxi/motocicleta, en uno mototaxi y en cuatro no se usó vehículos.

Diversas oficiales de la Policía han admitido que los cobros ilegales a  transportistas, para permitirles trabajar se ha expandido de forma acelerada.

Este modelo de extorsión se replica en paraderos, en la vía pública, calles y avenidas. A empresas grandes y medianas e incluso en informales. La expansión de bandas criminales, el uso de la tecnología para intimidar y la falta de denuncia son factores que han facilitado este aumento.

Hampones usan más el WhatsApp

El general Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación Criminal (Dirincri), explicó que hubo 803 denuncias por extorsión entre el 3 de noviembre y 23 de diciembre del 2025, solo en la flamante División de Investigación de Extorsiones.

De ellas, dijo, 64 corresponden al transporte público. Además, en 151 casos se empleó la modalidad de cobro de cupos, asimismo, en 561 casos se usó el WhatsApp, en 144 hechos fue presencial, 68 por llamadas telefónicas, 15 por mensajes de texto y 8 por llamadas.

Revoredo detalló que de enero al 23 de diciembre del año pasado fueron asesinados 69 choferes. De ellos 25 fueron eliminados en mototaxi, 13 en combi, 13 en colectivos, 13 en ómnibus, 2 en cúster y 2 en minivan. “De estas víctimas, 65 eran peruanos y 3 venezolanos”, indicó el oficial.

larepublica.pe

El último en ser victimado fue José Carlos Marín Anticona (28), chofer de una combi que fue atacado en Comas el 7 de enero. Sin embargo, un policía que iba de civil en esa unidad, abatió al delincuente Ángel Enrique Paredes Ramos, quien estaría vinculado a diversos casos de homicidios y sería presunto integrante de la banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

larepublica.pe

Ya han cerrado 10 empresas

En esa línea, Martín Ojeda, representante de Transportistas Unidos, afirmó que al menos 10 empresas de transporte público han cerrado debido a las extorsiones.  “Hemos escuchado de 10 empresas ya no dan para más, en los conos”, indicó el dirigente no dar nombres de estas compañías.

Ojeda también expresó que las autoridades conocen perfectamente las horas en que suceden estos ataques contra los transportistas y las razones por las que está fallando la protección policial.

“Los ataques se vienen dando entre las 5 o 6 de la tarde y las 11:30 de la noche, cuando la flota se encuentra en la oscuridad, porque la Policía, lo decimos públicamente y así lo dice la estadística y hemos conversado con gente del (Ministerio) del Interior, no viene coordinando bien con las comisarías en la protección de los llamados corredores seguros”, añadió.

El titular del Mininter, Vicente Tiburcio, señaló que el Gobierno y la PNP están con los transportistas, que ellos no están solos, y que se hará frente a la delincuencia con inteligencia y acciones frontales para capturar a quienes amenazan la seguridad y la paz ciudadana.

No vamos a ceder espacio a la delincuencia. Estamos reforzando la prevención, la investigación y el acompañamiento policial para que las empresas de transporte puedan operar con seguridad”, señaló el ministro Tiburcio.

PUEDES VER: Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 casos son por corrupción

lr.pe

Explicó que, como parte de las medidas, la Policía Nacional viene desplegando acciones focalizadas de prevención y patrullaje, así como labores de investigación especializada contra redes criminales que operan bajo la modalidad de extorsión, en coordinación con las unidades competentes del sector Interior.

El general PNP Víctor Revoredo explicó que la estrategia policial se sustenta en un diagnóstico situacional permanente, que permite ajustar la presencia operativa y las acciones de inteligencia según el comportamiento del delito en cada zona.

Entre tanto, unas 250 empresas se transportes han confirmado que se sumarán al paro del 15 de enero, para exigir mayores acciones por parte del Gobierno de José Jerí frente a la inseguridad ciudadana que golpea al sector.

Existen dos registros distintos de denuncias

El analista de datos, Juan Carbajal, manifiesta que durante el 2025, a nivel nacional, se observa un desfase de registros de 2.363. El Ministerio Público ha registrado 28.948 denuncias, pero el SIDPOL sólo ha registrado 26.585 casos de extorsión.

Esta misma situación, añade, se observa en Lima Metropolitana: El Ministerio Público ha registrado 12.159 denuncias por extorsión, pero el Sidpol sólo ha consignado 11.192 denotando un desfase de 967.

A nivel nacional, entre los meses de enero y octubre del 2025 se observa una tendencia regular en los registros tanto del Sidpol y del Ministerio Público. Sin embargo, en los meses de noviembre y diciembre hay una caída abrupta en los registros de denuncias por extorsión, indicó Carbajal.

Notas relacionadas
Más del 90% de transportistas paga cupos extorsivos, según dirigente: "Los que no pagan son unas pequeñas empresas de cuatro carros"

Más del 90% de transportistas paga cupos extorsivos, según dirigente: "Los que no pagan son unas pequeñas empresas de cuatro carros"

LEER MÁS
Perú cerca de alcanzar un cuarto de millón de delitos este 2025

Perú cerca de alcanzar un cuarto de millón de delitos este 2025

LEER MÁS
Detienen a dos presuntos colectiveros que cobraban cupo bajo la fachada de llenadores de pasajeros en San Isidro

Detienen a dos presuntos colectiveros que cobraban cupo bajo la fachada de llenadores de pasajeros en San Isidro

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

LEER MÁS
Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

LEER MÁS
Martín Vizcarra es trasladado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

Martín Vizcarra es trasladado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

LEER MÁS
Encapuchado y sin registro oficial: José Jerí llegó en el cofre y se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte

Encapuchado y sin registro oficial: José Jerí llegó en el cofre y se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte

LEER MÁS
Fallece el destacado historiador Nelson Manrique a los 78 años

Fallece el destacado historiador Nelson Manrique a los 78 años

LEER MÁS
Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Protestas en Irán dejan 648 muertos confirmados y más de 6.000 posibles víctimas sin registrar

Mark Ruffalo no se contiene y critica a Donald Trump en los Globos de Oro 2026: “Delincuente, es la peor persona”

Extorsionadores han dejado 91 muertos en el sector transporte

Política

Esposa de transportista acribillado encara a José Jerí en medio de crisis por inseguridad: "¿Quién me apoya a mí?"

Martín Vizcarra es trasladado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Extorsionadores han dejado 91 muertos en el sector transporte

Esposa de transportista acribillado encara a José Jerí en medio de crisis por inseguridad: "¿Quién me apoya a mí?"

Martín Vizcarra es trasladado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025