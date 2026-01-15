HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Suspenden Serenata a Lima en señal de duelo por muerte de trabajadores de EMAPE durante tragedia de la Panamericana Sur

El evento, programado para el sábado 17 de enero, se canceló tras la muerte de Jessica Corachahua y Wilfredo Rosales, ambos trabajadores de EMAPE.

El evento será reprogramado tras la decisión del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.
El evento será reprogramado tras la decisión del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. | Composición LR | Difusión

La Municipalidad de Lima suspendió la Serenata a Lima "en señal de duelo" por el reciente accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en el que dos trabajadores de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) perdieron la vida.

El evento iba a celebrarse el sábado 17 de enero en la Plaza de Armas, en conmemoración del 491.º aniversario de la capital. Sin embargo, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció la suspensión del mismo tras el fallecimiento de Jessica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Malla, ambos empleados de EMAPE.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Suspenden la Serenata a Lima. Foto: MML

Suspenden la Serenata a Lima. Foto: MML

PUEDES VER: Habla esposo de mujer que murió en múltiple choque en la Panamericana Sur: "Era su segundo día de trabajo"

lr.pe

MML suspende la Serenata a Lima

"Por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y en señal de duelo por el fallecimiento de los trabajadores de EMAPE que perdieron la vida cumpliendo su labor en el trágico accidente ocurrido en la Panamericana Sur, se ha dispuesto la suspensión de la Serenata a Lima", señala el pronunciamiento.

Asimismo, la Municipalidad de Lima solicitó la comprensión de la ciudadanía y comunicó que la nueva fecha para la actividad conmemorativa será informada a través de sus canales oficiales.

PUEDES VER: Choque múltiple entre cinco vehículos deja dos fallecidos y 8 heridos en la Panamericana Sur

lr.pe

Accidente en la Panamericana Sur deja dos fallecidos y 8 heridos

El accidente involucró a cinco vehículos y ocurrió en la madrugada del miércoles 14 de enero en la Panamericana Sur, específicamente en el kilómetro 17. Este trágico suceso resultó en la muerte de los dos trabajadores de EMAPE, entidad vinculada a la Municipalidad de Lima. Además, ocho personas resultaron heridas. Las autoridades confirmaron que el incidente tuvo lugar en la frontera entre los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Habla esposo de mujer que murió en múltiple choque en la Panamericana Sur: "Era su segundo día de trabajo"

Habla esposo de mujer que murió en múltiple choque en la Panamericana Sur: "Era su segundo día de trabajo"

LEER MÁS
Choque múltiple entre cinco vehículos deja dos fallecidos y 8 heridos en la Panamericana Sur

Choque múltiple entre cinco vehículos deja dos fallecidos y 8 heridos en la Panamericana Sur

LEER MÁS
Cámaras de seguridad captan momento exacto del choque múltiple en la Panamericana sur que dejó 2 muertos y 8 heridos

Cámaras de seguridad captan momento exacto del choque múltiple en la Panamericana sur que dejó 2 muertos y 8 heridos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Habla esposo de mujer que murió en múltiple choque en la Panamericana Sur: "Era su segundo día de trabajo"

Habla esposo de mujer que murió en múltiple choque en la Panamericana Sur: "Era su segundo día de trabajo"

LEER MÁS
Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

LEER MÁS
Bus de transporte interprovincial se vuelca y deja 3 muertos y 20 heridos en Arequipa

Bus de transporte interprovincial se vuelca y deja 3 muertos y 20 heridos en Arequipa

LEER MÁS
Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,3 remeció Pisco, según IGP

Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,3 remeció Pisco, según IGP

LEER MÁS
Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

LEER MÁS
Peligroso fenómeno afectará regiones del Perú: Senamhi activa alerta naranja por lluvias intensas en los proximos días

Peligroso fenómeno afectará regiones del Perú: Senamhi activa alerta naranja por lluvias intensas en los proximos días

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump y Machado HOY, EN VIVO: finaliza reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Sociedad

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025