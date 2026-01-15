El evento será reprogramado tras la decisión del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. | Composición LR | Difusión

El evento será reprogramado tras la decisión del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. | Composición LR | Difusión

La Municipalidad de Lima suspendió la Serenata a Lima "en señal de duelo" por el reciente accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en el que dos trabajadores de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) perdieron la vida.

El evento iba a celebrarse el sábado 17 de enero en la Plaza de Armas, en conmemoración del 491.º aniversario de la capital. Sin embargo, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció la suspensión del mismo tras el fallecimiento de Jessica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Malla, ambos empleados de EMAPE.

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Suspenden la Serenata a Lima. Foto: MML

MML suspende la Serenata a Lima

"Por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y en señal de duelo por el fallecimiento de los trabajadores de EMAPE que perdieron la vida cumpliendo su labor en el trágico accidente ocurrido en la Panamericana Sur, se ha dispuesto la suspensión de la Serenata a Lima", señala el pronunciamiento.

Asimismo, la Municipalidad de Lima solicitó la comprensión de la ciudadanía y comunicó que la nueva fecha para la actividad conmemorativa será informada a través de sus canales oficiales.

PUEDES VER: Choque múltiple entre cinco vehículos deja dos fallecidos y 8 heridos en la Panamericana Sur

Accidente en la Panamericana Sur deja dos fallecidos y 8 heridos

El accidente involucró a cinco vehículos y ocurrió en la madrugada del miércoles 14 de enero en la Panamericana Sur, específicamente en el kilómetro 17. Este trágico suceso resultó en la muerte de los dos trabajadores de EMAPE, entidad vinculada a la Municipalidad de Lima. Además, ocho personas resultaron heridas. Las autoridades confirmaron que el incidente tuvo lugar en la frontera entre los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.