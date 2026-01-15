HOYSuscripcion LR Focus

Nuevo colegio bicentenario en SJL: ¿cuándo estará lista la IE Francisco Bolognesi?

El nuevo colegio bicentenario atenderá a más de 3.000 estudiantes de niveles inicial, primaria y secundaria, con infraestructuras modernas que reemplazarán instalaciones viejas y limitadas.

El proyecto del colegio bicentenario Francisco Bolognesi debió inaugurarse a finales de 2025.
El proyecto del colegio bicentenario Francisco Bolognesi debió inaugurarse a finales de 2025. | Foto: Escuelas Bicentenario/Composición LR

La Institución Educativa Francisco Bolognesi Cervantes se encuentra en proceso de construcción en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, como parte del programa Escuelas Bicentenario. Esta obra, que debió ser entregada en el último trimestre del 2025, estará orientada a la atención de estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria, con una nueva infraestructura educativa diseñada bajo estándares técnicos actuales.

El proyecto contempla una inversión superior a los S/ 116 millones y busca beneficiar a más de 3.000 estudiantes del distrito, según las proyecciones establecidas a diez años. La ejecución del nuevo colegio forma parte de un conjunto de 14 instituciones educativas que se vienen desarrollando de manera simultánea en San Juan de Lurigancho, con fechas de entrega programadas.

¿Cuándo estará lista la IE Francisco Bolognesi Cervantes en San Juan de Lurigancho?

De acuerdo con el cronograma publicado por Escuelas Bicentenario en julio de 2025, la entrega de la nueva infraestructura de la I. E. Francisco Bolognesi Cervantes estaba prevista para el último trimestre de 2025. Esta buscaba coincidir con el de otras Escuelas Bicentenario que se construyen como parte del mismo paquete de inversión; sin embargo, todavía no hay una fecha estimada para su inauguración.

La culminación de la obra permitirá que la comunidad educativa cuente con un local completamente nuevo, diseñado para atender la demanda escolar de la zona y reemplazar antiguas instalaciones que presentaban limitaciones en capacidad y funcionalidad.

Avance actual de la construcción del colegio bicentenario en SJL

En julio de 2025, la obra registró un avance superior al 50% en la ejecución de sus estructuras principales y trabajos exteriores. El proyecto contempla la construcción de aulas modernas, talleres especializados, biblioteca, laboratorios y dos losas deportivas, además de espacios complementarios adaptados a un entorno sostenible.

La nueva infraestructura se desarrolla en San Juan de Lurigancho y está destinada a estudiantes de inicial, primaria y secundaria. La inversión asignada y el avance reportado sitúan a la IE Francisco Bolognesi Cervantes dentro del grupo de colegios bicentenario con progreso sostenido dentro del cronograma establecido.

