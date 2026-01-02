La matrícula virtual empezará el 19 enero y concluirá el 6 de marzo de 2026. | La República | Diego Cabanillas

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que implementará la matrícula virtual gratuita en más de 2.000 colegios de 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lima Metropolitana, Lima Provincias, Arequipa, Callao, Tacna y Moquegua en 2026. En declaraciones a TV Perú, Luis Quintanilla, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, indicó que los padres ya no tendrán que hacer largas colas para completar el proceso.

La matrícula virtual comenzará el 19 de enero de 2026 y concluirá el 6 de marzo. “El padre de familia podrá realizar el trámite desde una computadora, laptop o celular”, señaló la autoridad del Minedu. Agregó que la página web donde se llevará a cabo el proceso es “sencilla” y “muy amigable”.

Es importante contar con el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los hijos o hijas para completar el registro. “La plataforma lo va a interpolar con Reniec para jalar todos los datos”, añadió. Podrás ingresar a través del siguiente LINK.

¿Cuándo iniciará la matrícula presencial?

Quintanilla dijo que la matrícula presencial comenzará el lunes 5 de enero de 2026 y concluirá también el 6 de marzo. Por otra parte, precisó que el trámite, ya sea virtual o presencial, estará dirigido únicamente a quienes ingresen por primera vez al sistema educativo peruano o soliciten un traslado de institución.

Los estudiantes que ya están matriculados y continuarán en la misma institución educativa solo deberán ratificar su matrícula a través de los canales que disponga el colegio.

