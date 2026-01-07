HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Largas colas para talleres de verano 2026: más de 500 padres acamparon para asegurar vacantes de matrícula en Lince

Provistos de sillas y mantas, decenas de padres de familia pernoctaron en la vía pública para asegurar una vacante en los cursos de verano 2026 que ofrece de forma gratuita la Municipalidad de Lince.

Padres de familia hicieron colas por varias horas al exterior del parque Mariscal Ramón Castilla.
Padres de familia hicieron colas por varias horas al exterior del parque Mariscal Ramón Castilla. | Foto: composición LR/ Silvana Quiñonez/ Municipalidad de Lince

Más de 500 padres de familia del distrito de Lince llegaron a los exteriores del parque Mariscal Ramón Castilla desde el 6 de enero para acampar en la calle y así lograr asegurar una vacante de las 4,000 que ofrece la municipalidad para talleres artísticos y deportivos.

La alta demanda ha generado que los vecinos permanezcan por varias horas en el lugar; incluso algunos llegaron desde la tarde del día anterior, alrededor de las 5:00 p. m. Las clases iniciarán el próximo 12 de enero.

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

lr.pe

Familias hacen cola para vacantes a talleres de verano 2026 en Lince

Para asegurar un cupo en los talleres gratuitos, muchos padres optaron por hacer fila con anticipación; sin embargo, denunciaron que el sistema también exige un registro virtual. Una madre de familia, interesada en el taller de vóley para su hija de 9 años, relató que se encuentra en el lugar desde las 8:00 p. m. de la noche anterior.

En diálogo con La República, algunos padres cuestionaron la organización, pues señalaron que muchos no pueden acudir de manera presencial por motivos laborales ni permanecer varias horas en la cola. En esa línea, propusieron que las inscripciones se realicen de forma virtual o que se otorgue prioridad a los menores que ya participaron en los talleres el año pasado.

La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman Lara, que también se encontraba en el lugar, indicó que los padres pueden inscribir a sus hijos solo con el DNI y que este proyecto educacional se ha mantenido desde hace varios años.

"Desde que empezamos la gestión estamos ofreciendo estos talleres tanto de verano como de invierno. Hemos tenido una gran convocatoria para niños de 4 a 15 años en 17 disciplinas en lo que es deporte, también tenemos disciplina en educación - cultura y para los chicos de habilidades diferentes tenemos 12 talleres", informó la alcaldesa a Latina.

Asimismo, Schnaiderman indicó que los talleres de verano en Lince ha sido un semillero de grandes talentos en deporte. "Tenemos tres niños seleccionados en diferentes clubes como Alianza y la U... En vóley hay chicas jugando en la selección y también hay campeones en ajedrez", dijo.

Cursos que ofrece la Municipalidad de Lince

En el área deportiva, los vecinos podrán inscribirse en fútbol femenino y masculino, vóleibol femenino y masculino, básquetbol, balonmano, ajedrez, artes marciales mixtas, boxeo, capoeira, esgrima, karate, paleta frontón, patinaje, taekwondo, tenis de mesa y tiro con arco.

En cuanto a la oferta artística y cultural, se incluyen talleres de full body, baile moderno kids, ballet, danzas afroperuanas, zumba, marinera kids, canto, guitarra, cajón peruano, además de dibujo y pintura para niños.

Inscripciones presenciales y requisitos

Las inscripciones se realizan de manera presencial en el Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla, ubicado en el parque del mismo nombre, desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. de este miércoles 7 de enero.

Cada menor podrá acceder hasta a dos talleres. En el caso de niños que no residan en el distrito, se aplicará un pago especial de 106 soles por curso.

