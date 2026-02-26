Tras la muerte de su hija embarazada en Egipto, una madre peruana busca traer de vuelta a la mascota que ambas consideraban parte de la familia. Doña Ana Illanes relató que su hija contrajo un virus mientras se encontraba en El Cairo y que, en medio de los trámites para repatriar el cuerpo, no pudo trasladar a la perrita Molly porque le indicaron que se requería un avión especial y condiciones que no estaban disponibles. Hoy, su mayor deseo es volver a tener cerca al animal, al que describe como el último vínculo vivo con su hija.

La mujer contó que su hija, Lucero Gonzales, falleció el 8 de febrero luego de contagiarse con un virus durante su embarazo. Primero sufrió la pérdida de su bebé y posteriormente permaneció en una unidad de cuidados intensivos, donde su estado se agravó hasta que no logró sobrevivir.

Doña Ana explicó a Latina que logró regresar al Perú con el cuerpo de su hija, pero no pudo traer a Molly. Según le informaron, el viaje era largo y el traslado de la mascota requería un vuelo especial que podría poner en riesgo al animal. La perrita permanece en El Cairo con la familia de su yerno. "No está mal cuidada, pero lo que significa Molly es mucho. Tiene mucho apego hacia nosotros; si ustedes la vieran, está muy triste. Desde que me dieron la noticia del fallecimiento de mi hija, Molly también lloraba, aunque ustedes no la crean. Es por eso que estoy acudiendo para que me ayuden", explicó.

Canes de raza viringo peruano y se encuentra en Egipto. Foto: Latina

Molly, una perrita peruana de 9 años, fue adoptada por Lucero cuando era pequeña. Hace seis años, la joven viajó a Italia en busca de mejores oportunidades, donde trabajó como niñera y estudió para ser esteticista. Con el tiempo logró llevar a su mascota para vivir juntas nuevamente y, lejos de su país, conoció a quien se convertiría en su esposo. Luego se estableció en Egipto mientras esperaba a su primer hijo.

El último contacto que mantuvo doña Ana con su hija fue el 12 de septiembre de 2025, cuando ambas realizaron un paseo turístico en las pirámides de Egipto. Tras la tragedia, la madre peruana inició los trámites para repatriar a su hija y darle sepultura en Perú, pero tuvo que dejar a Molly con la familia de su yerno. De esta forma, solicitó apoyo para poder lograr el traslado del can. "Lo que yo necesito es que alguna institución me ayude, por favor, a traer a Molly, es parte de nuestra vida y es un animalito que está muy pegada siempre a nosotros, siempre ha viajado con Lucerito", indicó.

