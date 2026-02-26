HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

Marisel Linares en problemas y detienen a Adrián Villar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Tras la muerte de su hija embarazada en Egipto, madre peruana busca traer de vuelta a su mascota: "Es parte de nuestra vida"

Lucero Gonzales, quien vivía en El Cairo, falleció luego de contagiarse con un virus durante su embarazo. Su madre ahora lucha por reunirse con la mascota.

Busca reunirse con su fiel compañera Molly.
Busca reunirse con su fiel compañera Molly. | Foto: composición LR/Latina

Tras la muerte de su hija embarazada en Egipto, una madre peruana busca traer de vuelta a la mascota que ambas consideraban parte de la familia. Doña Ana Illanes relató que su hija contrajo un virus mientras se encontraba en El Cairo y que, en medio de los trámites para repatriar el cuerpo, no pudo trasladar a la perrita Molly porque le indicaron que se requería un avión especial y condiciones que no estaban disponibles. Hoy, su mayor deseo es volver a tener cerca al animal, al que describe como el último vínculo vivo con su hija.

La mujer contó que su hija, Lucero Gonzales, falleció el 8 de febrero luego de contagiarse con un virus durante su embarazo. Primero sufrió la pérdida de su bebé y posteriormente permaneció en una unidad de cuidados intensivos, donde su estado se agravó hasta que no logró sobrevivir.

TE RECOMENDAMOS

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

lr.pe

Doña Ana explicó a Latina que logró regresar al Perú con el cuerpo de su hija, pero no pudo traer a Molly. Según le informaron, el viaje era largo y el traslado de la mascota requería un vuelo especial que podría poner en riesgo al animal. La perrita permanece en El Cairo con la familia de su yerno. "No está mal cuidada, pero lo que significa Molly es mucho. Tiene mucho apego hacia nosotros; si ustedes la vieran, está muy triste. Desde que me dieron la noticia del fallecimiento de mi hija, Molly también lloraba, aunque ustedes no la crean. Es por eso que estoy acudiendo para que me ayuden", explicó.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Canes de raza viringo&nbsp;peruano y se encuentra en Egipto. Foto: Latina

Canes de raza viringo peruano y se encuentra en Egipto. Foto: Latina

Molly, una perrita peruana de 9 años, fue adoptada por Lucero cuando era pequeña. Hace seis años, la joven viajó a Italia en busca de mejores oportunidades, donde trabajó como niñera y estudió para ser esteticista. Con el tiempo logró llevar a su mascota para vivir juntas nuevamente y, lejos de su país, conoció a quien se convertiría en su esposo. Luego se estableció en Egipto mientras esperaba a su primer hijo.

PUEDES VER: Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

lr.pe

El último contacto que mantuvo doña Ana con su hija fue el 12 de septiembre de 2025, cuando ambas realizaron un paseo turístico en las pirámides de Egipto. Tras la tragedia, la madre peruana inició los trámites para repatriar a su hija y darle sepultura en Perú, pero tuvo que dejar a Molly con la familia de su yerno. De esta forma, solicitó apoyo para poder lograr el traslado del can. "Lo que yo necesito es que alguna institución me ayude, por favor, a traer a Molly, es parte de nuestra vida y es un animalito que está muy pegada siempre a nosotros, siempre ha viajado con Lucerito", indicó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
ATU retira a perros de la estación Naranjal del Metropolitano en jaulas sin avisar a voluntarios: "No sabemos dónde están"

ATU retira a perros de la estación Naranjal del Metropolitano en jaulas sin avisar a voluntarios: "No sabemos dónde están"

LEER MÁS
Tía de rescatista fallecido tras intentar salvar a un perro en el río Rimac: “Él amaba ser policía y bombero”

Tía de rescatista fallecido tras intentar salvar a un perro en el río Rimac: “Él amaba ser policía y bombero”

LEER MÁS
Chaku cusqueño, el perro protector de los Andes, busca ser reconocido como nueva raza oficial del Perú: "Es de trabajo y muy valeroso"

Chaku cusqueño, el perro protector de los Andes, busca ser reconocido como nueva raza oficial del Perú: "Es de trabajo y muy valeroso"

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Identifican a policías que no detuvieron a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

Identifican a policías que no detuvieron a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

LEER MÁS
Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tras la muerte de su hija embarazada en Egipto, madre peruana busca traer de vuelta a su mascota: "Es parte de nuestra vida"

Link local de votación: consulta dónde votar en las Elecciones Generales 2026

¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

Sociedad

¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

¿Por qué llovió tanto en Lima? Senamhi explica fenómeno y anuncia cuándo se repetirá

Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Link local de votación: consulta dónde votar en las Elecciones Generales 2026

Congreso: Raúl Espíritu Cavero es convocado para ocupar curul en reemplazo Lucinda Vásquez

Miembros de mesa 2026: así puedes registrar tu modalidad de pago para cobrar la compensación económica

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025