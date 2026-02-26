HOYSuscripcion LR Focus

Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
‘Profundidad de campo’, documental que retrata el conflicto del Valle del Tambo y Tía María, se estrenará en las salas de cine alternativas

El documental peruano ‘Profundidad de campo’, dirigido por Renzo Alva, reflexiona sobre abusos policiales en protestas mineras de 2015. Se estrenará en marzo en cines alternativos del país.

‘Profundidad de campo’ presenta el testimonio de comunicadores sobre las protestas en el Valle del Tambo, resaltando la historia de Antonio Coasaca y su lucha contra la criminalización de la protesta.
El documental peruano ‘Profundidad de campo’, dirigido por Renzo Alva, propone una reflexión sobre los archivos audiovisuales generados por periodistas y comunicadores independientes para denunciar los abusos policiales registrados durante las protestas de 2015 contra la actividad minera en Islay-Mollendo. La cinta llegará desde marzo a diversas salas de cine alternativas del país.

Distribuida por Tiempo Libre, la película tendrá una primera presentación el jueves 5 de marzo en Cine Caleta (Barranco), continuará el sábado 7 en la sala El Galpón (Pueblo Libre) y el domingo 8 en San Bar (San Bartolo). Además, contará con funciones en Cine Umbral y la Alianza Francesa de Arequipa, la sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura, y espacios alternativos en Trujillo, Lambayeque y Puno.

PUEDES VER: Película 'Chavín de Huántar, el rescate del siglo' llegará a Netflix tras éxito en cines peruanos

lr.pe

¿De qué trata ‘Profundidad de campo’?

‘Profundidad de campo’, una obra cuya mirada resulta clave para comprender la coyuntura que atraviesa hoy el país, construye un testimonio visual desde la perspectiva de comunicadores locales que vivieron las protestas desde adentro. Aunque estas movilizaciones iniciaron de forma pacífica, con el tiempo se intensificaron hasta dejar personas heridas y, de manera lamentable, la muerte de agricultores.

En el contexto de las manifestaciones contra el proyecto minero en el Valle del Tambo (Arequipa), el agricultor Antonio Coasaca es detenido y queda envuelto en un proceso judicial que podría significarle una condena de ocho años. Mientras aguarda un fallo incierto, surge un video registrado por el periodista local Daniel Toranzo, junto con otros materiales que captaron operativos y redadas policiales. Al revisar estos archivos, Antonio se ve obligado a enfrentarse nuevamente a imágenes de marchas, vigilias y episodios de confrontación que habían sido acallados, sacando a la luz no solo su historia marcada por la criminalización de la protesta, sino también la memoria vigente de un territorio que continúa resistiendo el avance de Southern Copper.

PUEDES VER: Películas liberadas de Javier Corcuera: 'Sigo siendo', 'El viaje de Javier Heraud' y 'No somos nada'

lr.pe

¿Quién es el director Renzo Alva?

Renzo Alva es un artista visual cuya obra aborda la memoria y el territorio en contextos de conflicto socioambiental y paisajes post-extractivistas, articulando cine documental, archivo y cine expandido. Su cinta ‘Profundidad de Campo’ se ha presentado con éxito en varios festivales de documentales como el Festival de Cine de Split, FICValdivia, III Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid y el Festival Internacional de Cine Transcinema. En 2024 el documental fue galardonado con el fondo de distribución alternativa para proyectos documentales, otorgado por la Dirección de Medios Audiovisuales, Cinematográficos y Fonográficos del Perú. 

Cabe añadir que Renzo Alva actualmente desarrolla ‘Turbios Trópicos’, su segundo largometraje documental, que se adentra en las huellas y tensiones de territorios transformados por la extracción petrolera en la Amazonía peruana, beneficiario del Premio Nacional de Producción Documental DAFO.

