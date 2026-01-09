El inicio del Año Escolar 2026 se aproxima y el Ministerio de Educación (Minedu) aprobó una nueva norma técnica que actualiza las disposiciones que regulan el proceso de matrícula en la Educación Básica para el próximo año lectivo. La medida es aplicable a colegios públicos y privados de inicial, primaria y secundaria en todo el país.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 010-2026-MINEDU, publicada en el diario oficial El Peruano, y deja sin efecto la normativa vigente desde 2020 (RM N°.447-2020-MINEDU). El objetivo es modernizar el procedimiento de matrícula y fortalecer el enfoque de inclusión en el sistema educativo.

Matrícula digital y plazos

Entre los principales cambios, la norma dispone la implementación de un sistema digital de matrícula para simplificar los trámites administrativos y reducir la carga operativa de las instituciones educativas. Este proceso se realizará exclusivamente a través de la plataforma virtual del Minedu, del lunes 19 de enero al viernes 6 de marzo de 2026.

En esta etapa, la matrícula digital se aplicará en seis regiones: Lima Metropolitana, Callao, Lima Provincias, Arequipa, Moquegua y Tacna. Además, se mantiene la figura de matrícula única, registrada en la Ficha Única de Matrícula, que acompaña al estudiante durante toda su trayectoria en el sistema educativo.

Vacantes para estudiantes con discapacidad

La norma también refuerza lo establecido en la Ley N.° 32289, que obliga a los colegios públicos y privados de la Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA) a reservar como mínimo dos vacantes por aula para estudiantes con discapacidad.

En ese marco, el Minedu deberá implementar y mantener un registro virtual de acceso público, actualizado en tiempo real, que consigne el número de vacantes disponibles y ocupadas destinadas a este grupo, con el fin de garantizar transparencia en el proceso.

Asimismo, el ministerio deberá difundir información clara y accesible sobre la matrícula de estudiantes con discapacidad, así como los canales de reclamo y denuncia ante posibles vulneraciones del derecho a una vacante. La supervisión del cumplimiento de estas disposiciones estará a cargo del Minedu, que podrá aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

