HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela
EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela     EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela     EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Alfoso López Chau estuvo en Lurigancho? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Matrícula escolar 2026: Minedu actualiza las disposiciones del proceso en colegios públicos y privados

La norma garantiza al menos dos vacantes por aula para estudiantes con discapacidad, además de crear un registro virtual de vacantes y fomentar la transparencia en el proceso de matrícula.

Ministerio de Educación aprueba nueva norma técnica para proceso de matrícula en Educación Básica 2026
Ministerio de Educación aprueba nueva norma técnica para proceso de matrícula en Educación Básica 2026 | Andina

El inicio del Año Escolar 2026 se aproxima y el Ministerio de Educación (Minedu) aprobó una nueva norma técnica que actualiza las disposiciones que regulan el proceso de matrícula en la Educación Básica para el próximo año lectivo. La medida es aplicable a colegios públicos y privados de inicial, primaria y secundaria en todo el país.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 010-2026-MINEDU, publicada en el diario oficial El Peruano, y deja sin efecto la normativa vigente desde 2020 (RM N°.447-2020-MINEDU). El objetivo es modernizar el procedimiento de matrícula y fortalecer el enfoque de inclusión en el sistema educativo.

TE RECOMENDAMOS

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

lr.pe

Matrícula digital y plazos

Entre los principales cambios, la norma dispone la implementación de un sistema digital de matrícula para simplificar los trámites administrativos y reducir la carga operativa de las instituciones educativas. Este proceso se realizará exclusivamente a través de la plataforma virtual del Minedu, del lunes 19 de enero al viernes 6 de marzo de 2026.

En esta etapa, la matrícula digital se aplicará en seis regiones: Lima Metropolitana, Callao, Lima Provincias, Arequipa, Moquegua y Tacna. Además, se mantiene la figura de matrícula única, registrada en la Ficha Única de Matrícula, que acompaña al estudiante durante toda su trayectoria en el sistema educativo.

PUEDES VER: Inicio de clases 2026 ya tiene fecha oficial, según el Minedu: revisa el calendario escolar

lr.pe

Vacantes para estudiantes con discapacidad

La norma también refuerza lo establecido en la Ley N.° 32289, que obliga a los colegios públicos y privados de la Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA) a reservar como mínimo dos vacantes por aula para estudiantes con discapacidad.

En ese marco, el Minedu deberá implementar y mantener un registro virtual de acceso público, actualizado en tiempo real, que consigne el número de vacantes disponibles y ocupadas destinadas a este grupo, con el fin de garantizar transparencia en el proceso.

Asimismo, el ministerio deberá difundir información clara y accesible sobre la matrícula de estudiantes con discapacidad, así como los canales de reclamo y denuncia ante posibles vulneraciones del derecho a una vacante. La supervisión del cumplimiento de estas disposiciones estará a cargo del Minedu, que podrá aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Pronabec no dará subvención económica de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas

Pronabec no dará subvención económica de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas

LEER MÁS
Inicio de clases 2026 ya tiene fecha oficial, según el Minedu: revisa el calendario escolar

Inicio de clases 2026 ya tiene fecha oficial, según el Minedu: revisa el calendario escolar

LEER MÁS
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi impone sanción de S/13.420 a editorial Santillana por vender libros con errores graves en la impresión

Indecopi impone sanción de S/13.420 a editorial Santillana por vender libros con errores graves en la impresión

LEER MÁS
Extécnico de la Marina abate a dos delincuentes que intentaron asaltar su casa en Bocanegra, Callao

Extécnico de la Marina abate a dos delincuentes que intentaron asaltar su casa en Bocanegra, Callao

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Pasajera pierde a su bebé tras violento ataque armado de delincuentes que dejó a chofer herido en Surco

Pasajera pierde a su bebé tras violento ataque armado de delincuentes que dejó a chofer herido en Surco

LEER MÁS
Gobierno declara estado de emergencia en 382 distritos de 20 regiones del país debido a la llegada de lluvias extremas

Gobierno declara estado de emergencia en 382 distritos de 20 regiones del país debido a la llegada de lluvias extremas

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

¿Qué talleres gratuitos hay en Lima este verano 2026 para niños y jóvenes?

Cierran tramo de la av. Nicolás Ayllón en Ate: conoce las rutas de desvíos para autos particulares y transporte público por 8 meses

Temblor HOY, 8 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025