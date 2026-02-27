HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Úrsula von der Leyen afirma que la UE aplicará el acuerdo comercial con Mercosur tras ratificación de Argentina y Uruguay

El gobierno francés de Emmanuel Macron cuestionó la decisión de implementar el tratado de libre comercio con los países de Sudamérica, al considerar que es una medida "muy perjudicial".

Ursula von der Leyen recibe el respaldo de España y Alemania por el acuerdo UE-Mercosur.
Ursula von der Leyen recibe el respaldo de España y Alemania por el acuerdo UE-Mercosur. | Composición LR

Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmó este 27 de febrero de 2026 que la Unión Europea (UE) aplicará de manera provisional el acuerdo comercial con el Mercado Común del Sur (Mercosur), que está conformado por Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Este pacto busca crear la mayor zona de libre intercambio del mundo al reunir el 30% del Producto Interno Bruto y más de 700 millones de consumidores.

"En las últimas semanas mantuve conversaciones en profundidad sobre esta cuestión con los Estados miembros y los eurodiputados", aseguró la mandataria de la UE ante la prensa. Asimismo, se comprometió a seguir dialogando sobre el convenio con Mercosur con los representantes del continente en los próximos meses. Sin embargo, la medida entrará en vigor a pesar de que el Parlamento Europeo congeló la ratificación del pacto durante al menos un año y medio.

Acuerdo histórico

Con 91 votos a favor, la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó este jueves 26 el tratado de libre comercio con la UE. Horas después, el Senado de Argentina ratificó con 69 sufragios el acuerdo que ya había sido firmado el pasado 17 de enero en Asunción.

Fueron los primeros países de Sudamérica en respaldar el pacto, aunque el canciller uruguayo Mario Lubetkin sostuvo que ahora comenzará una etapa complicada en la que será necesario trabajar conjuntamente para adecuar a los sectores productivos que podrían verse afectados por la apertura comercial. Además, dijo que espera que la señal enviada por la nación rioplatense sea "correctamente leída en Europa".

El presidente Javier Milei también se pronunció y calificó la ratificación como un "hito". El mandatario aseveró que el acuerdo eliminará los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia el Viejo Continente. En ese sentido, realizó una proyección significativa con estimaciones de crecimiento exportador de hasta el 122% en 10 años en sectores como energía, minería, agroindustria e industria.

"La aprobación representa una oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión y fortalecer la competitividad de los sectores productivos", dijo Milei. Sin embargo, el líder del bloque peronista, José Mayans, advirtió que algunas industrias manufactureras enfrentarían dificultades para competir con productos europeos. Se espera que las naciones faltantes, Brasil y Paraguay, validen en los próximos días el convenio, que se negocia desde 1999.

Tensiones por el pacto con Mercosur

El gobierno de Emmanuel Macron cuestionó a Von der Leyen por tomar la decisión de implementar el acuerdo comercial. La ministra de Agricultura de Francia, Annie Genevard, señaló que no respetó la posición expresada por el Parlamento Europeo y argumentó que la medida es "muy perjudicial para el funcionamiento y el espíritu de las instituciones europeas". A finales de enero, el país galo remarcó que consideraría "una violación democrática" que el ejecutivo de la UE aplicara provisionalmente el tratado.

Este acuerdo permitirá exportar más vehículos, maquinaria, quesos, vinos y licores a Sudamérica, a cambio de facilitar el ingreso de carne, azúcar, arroz, miel y soja a Europa. Sin embargo, los agricultores europeos afriman que el sector agrícola atraviesa una crisis prolongada y responsabilizan a la UE de debilitar la viabilidad económica del campo mediante acuerdos con Mercosur.

Otros agrícolas temen que haya una competencia desleal por el flujo de productos más baratos procedentes de América Latina. Este descontento hizo que los eurodiputados congelaran la ratificación del convenio y llevaran el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar la legalidad del tratado.

