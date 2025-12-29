¿Cómo conseguir una vacante en colegios públicos para la matrícula escolar 2026, según Minedu? | Foto: Carlos Contreras/La República

El Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer el procedimiento oficial para acceder a una vacante en colegios públicos durante la matrícula escolar 2026. Tras el anuncio, el titular de la cartera, Jorge Figuero, recordó que el procedimiento es gratuito y se desarrolla bajo criterios de transparencia, con modalidades presencial y digital, dependiendo de la región e institución educativa.

En caso el estudiante desee continuar su siguiente grado en la misma institución educativa, los padres tendrán que comunicar su continuidad al director por los medios que este haya previsto y sin emitir necesariamente una solicitud.

Cronograma para matrícula presencial en 2026

Según el cronograma presencial, los padres de familia o apoderados deberán presentar la solicitud entre el 2 y 11 de enero del 2026, en el colegio de su preferencia, salvo las que optaron por llevar el proceso de manera digital.

Del 12 al 18 de enero, la institución educativa revisará los pedidos y; del 19 al 30 del mismo mes, asignará las vacantes. Posteriormente, del 31 de enero al 4 de febrero, se realizará el registro de los estudiantes en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).

Matrícula virtual en 2.711 colegios

La matrícula virtual estará presente únicamente en 2.711 centros educativos públicos de 20 UGEL, en seis regiones del país –Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias–. Las familias deberán presentar sus solicitudes vía internet desde el 19 de enero.

Conoce los colegios, cuya inscripción presenta esta modalidad: https://matriculadigital.pe/region/

Documentos necesarios para la matrícula escolar

El Minedu establece la obligatoriedad de los siguientes documentos para solicitar la matrícula en una institución educativa:

Peruanos: DNI o partida de nacimiento

Extranjeros (presentar uno de los siguientes documentos):

Carnet de extranjería.

Carnet de permiso temporal de permanencia.

Pasaporte.

Cédula o carné de identidad.

Partida o acta de nacimiento.

Otros documentos emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el caso de estudiantes con alguna discapacidad, los padres tendrán que presentar el certificado que valide la condición, informe médico emitido por un establecimiento de salud autorizado, resolución o carnet de la misma.

