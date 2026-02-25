César Acuña: captan camioneta alusiva a su campaña presidencial repartiendo cajas de leche

Camioneta donde se repartieron los víveres es propiedad de Acuña | Composición: LR.

Camioneta donde se repartieron los víveres es propiedad de Acuña | Composición: LR.

Un reciente video difundido en TikTok y compartido por el portal Epicentro muestra cómo una camioneta alusiva a los colores e imágenes de campaña vinculadas a César Acuña es utilizada para repartir cajas de leche entre vecinos de una localidad. Las imágenes evidencian que una colaboradora de campaña, vestida con indumentaria relacionada con Alianza para el Progreso y con su líder, César Acuña, distribuye las cajas de leche junto con publicidad de este partido.

Según pudo constatar el propio Epicentro, la camioneta captada está registrada como propiedad del exgobernador regional de La Libertad. Se trata de una camioneta Hilux del año 2026.

Cabe mencionar que, según la Ley de Organizaciones Políticas, la entrega de dádivas, regalos, dinero u otros bienes por parte de un candidato o su equipo a ciudadanos durante épocas electorales está completamente prohibida. Esto se debe a que puede configurarse como una conducta clientelista orientada a asegurar votos a cambio de beneficios inmediatos.

Hasta el momento, César Acuña y Alianza para el Progreso no se han pronunciado sobre este hecho.