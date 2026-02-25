HOYSuscripcion LR Focus

Política

César Acuña: captan camioneta alusiva a su campaña presidencial repartiendo cajas de leche

Según la Ley de Organizaciones Políticas, esta práctica está prohibida. Acuña y su partido aún no se han pronunciado al respecto.

Camioneta donde se repartieron los víveres es propiedad de Acuña | Composición: LR.
Camioneta donde se repartieron los víveres es propiedad de Acuña | Composición: LR.

Un reciente video difundido en TikTok y compartido por el portal Epicentro muestra cómo una camioneta alusiva a los colores e imágenes de campaña vinculadas a César Acuña es utilizada para repartir cajas de leche entre vecinos de una localidad. Las imágenes evidencian que una colaboradora de campaña, vestida con indumentaria relacionada con Alianza para el Progreso y con su líder, César Acuña, distribuye las cajas de leche junto con publicidad de este partido.

Según pudo constatar el propio Epicentro, la camioneta captada está registrada como propiedad del exgobernador regional de La Libertad. Se trata de una camioneta Hilux del año 2026.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: RMP llama "ingenuo" a Hernando de Soto tras quedar fuera de la PCM: "Se le ocurrió presentar una lista. ¿En qué cabeza?"

Cabe mencionar que, según la Ley de Organizaciones Políticas, la entrega de dádivas, regalos, dinero u otros bienes por parte de un candidato o su equipo a ciudadanos durante épocas electorales está completamente prohibida. Esto se debe a que puede configurarse como una conducta clientelista orientada a asegurar votos a cambio de beneficios inmediatos.

Hasta el momento, César Acuña y Alianza para el Progreso no se han pronunciado sobre este hecho.

