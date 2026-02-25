Chiclayo: hallan cadáver de adulto mayor que fue reportado como desaparecido en Tumán

El cuerpo del adulto mayor fue trasladado a la morgue de la ciudad. Foto: Composición LR / Difusión

El cuerpo del adulto mayor fue trasladado a la morgue de la ciudad. Foto: Composición LR / Difusión

La búsqueda de Inés Tello Salés (75), en el distrito de Tumán (Chiclayo) culminó cuando el cadáver del adulto mayor fue hallado en una acequia de esta misma localidad. La familia pide que la muerte de este hombre sea investigada por las autoridades, pues creen que habría sido asesinado.

Reportado como desaparecido

Tello Salés fue visto por última vez con vida el sábado 22 de febrero tras salir de una gallera a bordo de una mototaxi. Testigos indican que el septuagenario fue conducido hasta su casa en el trimovil, pero que el anciano no habría ingresado a su vivienda, sino, que se dirigió a otro lugar sin dar mayores detalles.

Tras varias horas de no saber de su paradero, sus familiares decidieron reportarlo como desaparecido en la comisaria Tumán. Es así que se inició una intensa búsqueda por diversos sectores, pero sin tener un resultado positivo.

Hallado en acequia

Vecinos de la av. Industrial dieron aviso a la Policía y a los familiares del adulto mayor este miércoles 25 de febrero sobre la presencia de un cuerpo flotando en el agua de la acequia que se ubica en la parte posterior del colegio Tupac Amaru. Es así que tras el arribo de los parientes se confirmó que se trataba del hombre de 75 años.

Con la autorización del fiscal de turno, los restos del extrabajador de la Azucarera Tumán fueron trasladados a la morgue de Chiclayo para la necropsia de ley. Mientras esto sucedía, los familiares pidieron, a través de medios locales, que la Policía investigue esta muerte, pues creen que habría sido asesinado para robarle.