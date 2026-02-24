HOYSuscripcion LR Focus

Antonio Rizola y su dura opinión sobre Ysabella Sánchez en Sudamericano de Vóley: "El rendimiento no fue tan alto como esperaba"

El DT de la selección peruana analizó el desempeño de la atacante de Alianza Lima tras alcanzar el tercer lugar en el Sudamericano de Vóley 2026.

Antonio Rizola criticó a Ysabella Sánchez tras el Sudamericano de Vóley 2026. Foto: composición LR/captura de Latina
Antonio Rizola criticó a Ysabella Sánchez tras el Sudamericano de Vóley 2026. Foto: composición LR/captura de Latina

Alianza Lima culminó el Sudamericano de Vóley 2026 en el tercer lugar. Las dirigidas por Facundo Morando consiguieron una admirable medalla de bronce tras imponerse 3-1 contra la Universidad San Martín. Al cierre del campeonato, Antonio Rizola, DT de la selección peruana, analizó el rendimiento de las voleibolistas nacionales.

Si bien elogió el rendimiento de Esmeralda Sánchez, también tuvo duros comentarios sobre el nivel de Ysabella Sánchez en Alianza. Rizola señaló que su desempeño no fue el que esperaba, debido a que el conjunto blanquiazul priorizó el juego con las voleibolistas extranjeras.

PUEDES VER: Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares

lr.pe

Antonio Rizola cuestionó el rendimiento de Ysabella Sánchez en Alianza Lima

En conversación con el programa 'Somos vóley', de Latina Deportes, Antonio Rizola se refirió a 'Chabelita'. El técnico brasileño consideró que no pudo brillar porque su levantadora María Alejandra Marín buscó asociarse continuamente con Yanlis Féliz y Maeva Orlé.

El rendimiento no fue tan alto como esperaba, ya que las extranjeras, Féliz y Maeva, recibieron más balones y tuvieron más oportunidades de definir. En algunos partidos, cuando ella ingresó, sumó tres o cuatro puntos en lugar de siete”, declaró.

Eso sí, Rizola dejó en claro que no estaba cuestionando principalmente a Ysabella Sánchez, sino que hizo una apreciación grupal. “En la selección nacional no se puede contar con una punta principal que sume solo tres puntos. No es responsabilidad de ella. Ysabella está progresando y mostrando una notable mejoría, pero la armadora siempre buscará a la jugadora que atraviesa su mejor momento. No recibió tantos balones como se esperaba y no tuvo tantas oportunidades para definir. Esto no es una crítica hacia ella", añadió.

PUEDES VER: Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: Clasificaron dos en Sudamérica

lr.pe

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Después de alcanzar el podio en el Sudamericano, Alianza Lima ahora tendrá que enfocarse en la Liga Peruana de Vóley. El conjunto íntimo se enfrentará a Universitario en la siguiente fecha del torneo. El clásico se jugará el domingo 1 de marzo, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), en el Polideportivo de Villa El Salvador.

