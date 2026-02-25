HOYSuscripcion LR Focus

🔴 NOTICIAS EN VIVO: ¿Cuál es la situación legal de la periodista Marisel Linares? | LR+ Noticias

Economía

Niño Costero generaría pérdidas de S/291 millones diarios en siete regiones del Perú

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua son las regiones que representan el 23,3 % del PBI nacional y el 27,5 % del empleo formal privado. Manufactura lideraría el impacto, seguida del agro, comercio, y transporte.


El impacto de El Niño Costero se concentraría principalmente en los sectores de manufactura, agropecuario, comercio, y transporte
El impacto de El Niño Costero se concentraría principalmente en los sectores de manufactura, agropecuario, comercio, y transporte

Ante el eventual fenómeno de El “Niño” Costero de intensidad débil a moderada, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyectó que las pérdidas económicas potenciales podrían superar los S/291 millones diarios en siete regiones del país.

"Las regiones identificadas son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua, que en conjunto representan el 23,3 % del PBI nacional y el 27,5 % del empleo formal privado. Sin embargo, si se excluye Lima Metropolitana, su participación en el empleo formal se eleva a 60,5 %, lo que refleja su peso estratégico en la economía peruana", afirmó Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL.

Manufactura, agro y comercio con mayor afectación

Según el análisis, el impacto del fenómeno climático se concentraría principalmente en los sectores de manufactura, agropecuario, comercio, y transporte que en estas regiones explican una parte importante de la producción nacional.

El sector manufactura sería el más afectado, con pérdidas estimadas hasta S/111,8 millones por día, destacando Piura (S/27,5 millones), Ica (S/24,6 millones) y Moquegua (S/20,3 millones). En el sector agropecuario, las pérdidas diarias podrían alcanzar los S/64,2 millones, principalmente en La Libertad (S/18,6 millones) e Ica (S/14,2 millones), donde la continuidad productiva y la logística son determinantes.

Por su parte, el sector comercio podría registrar pérdidas de hasta S/74,9 millones diarios, con mayor presión en Arequipa (S/16,8 millones) y Piura (S/16,7 millones), mientras que el sector transporte los daños en la infraestructura vial y el cierre de carreteras generaría pérdidas diarias de hasta S/40,4 millones. Las regiones más afectadas son La Libertad (S/8,5 millones), seguidas de Ica (S/8,0 millones) y Arequipa (S/7,9 millones).

Advirtió que la falta de una respuesta oportuna por parte del Gobierno para rehabilitar carreteras, puentes, sistemas de riego y servicios básicos podría prolongar la paralización de actividades económicas, interrumpir la cadena productiva y afectar al empleo, los ingresos y la recaudación. “De no implementarse medidas inmediatas de mitigación, reconstrucción y apoyo a los sectores más afectados, el impacto económico del fenómeno podría escalar más allá de las proyecciones iniciales”, sostuvo Chávez.

Señaló que el impacto tendría un fuerte componente social, ya que en las siete regiones viven 1,9 millones de personas en pobreza, lo que aumenta la vulnerabilidad y la presión sobre los recursos fiscales.

Mayor riesgo en la pesca

En relación con el ámbito del comercio exterior, el gremio advierte que la actividad exportadora enfrentaría riesgos relevantes ante un probable “Niño” Costero que se daría entre marzo a noviembre.

En ese sentido, Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam, sostuvo que el mayor riesgo económico se concentra en la pesca tradicional, principalmente vinculada a la anchoveta, base de la harina y aceite de pescado.

“Ante un Niño Costero, el calentamiento del mar podría reducir capturas, elevar costos operativos y generar restricciones o vedas, afectando principalmente los volúmenes exportados”, sostuvo.

Respecto a productos hidrobiológicos, como la pota, calamar y conservas, señaló que el impacto sería mixto, es decir, que algunas especies podrían redistribuirse y sostener capturas, mientras que recursos costeros más vulnerables podrían verse afectados por cambios en la temperatura y descargas fluviales.

¿Cómo se golpearía a la agroexportación?

En agroexportación, como frutas y hortalizas, el riesgo es medio y se concentraría más en problemas de calidad, sanidad y logística más que en una caída general de la producción.

Posada explicó que escenarios de fuertes lluvias podrían elevar descartes, interrumpir cosechas y afectar ventanas comerciales en productos líderes como arándanos, uvas, paltas, mango y cítricos, que concentran una parte significativa del valor exportado del país, especialmente en la costa norte.

En el caso del café y cacao, el riesgo productivo es bajo-medio; sin embargo, el valor exportado del cacao enfrentaría un entorno menos favorable por la caída reciente de precios internacionales.

“Solo en los envíos de frutas, el valor superó los US$ 7 560 millones en 2025, seguido por pesca tradicional, hidrobiológicos y agro tradicional, lo que confirma la alta sensibilidad del comercio exterior peruano frente a eventos climáticos”, destacó Carlos Posada.

Advirtió que el riesgo logístico será un factor crítico, especialmente en la costa norte, donde existe mayor probabilidad de afectación de infraestructura y transporte.

