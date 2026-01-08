HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Contratación y renovación docente 2026: requisitos, condiciones, procedimiento y todo lo que necesitas saber, según el Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) aprueba norma que regula la contratación y renovación de docentes para 2026, garantizando continuidad en la educación básica y técnico-productiva.

Los requisitos para la contratación y renovación de docentes fueron aprobados por el Minedu.
Los requisitos para la contratación y renovación de docentes fueron aprobados por el Minedu. | Foto: Andina/Minedu/LR

El Ministerio de Educación (Minedu) aprobó la norma que regula el procedimiento de contratación y renovación de docentes para el año 2026 en los servicios de educación básica y educación técnico-productiva. Esta disposición establece los lineamientos que deberán seguirse para cubrir plazas vacantes antes y durante el año escolar, garantizando la continuidad del servicio educativo a nivel nacional.

La medida se enmarca en la Ley N.° 30328 y fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 022-2025-Minedu. El documento define las etapas, requisitos y condiciones aplicables a los docentes que buscan acceder a una plaza bajo contrato o renovar su vínculo laboral, priorizando criterios de meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades.

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

La norma será aplicada por las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), entidades responsables de ejecutar el proceso conforme al cronograma que apruebe cada jurisdicción. El objetivo es asegurar que las instituciones educativas cuenten oportunamente con el personal docente necesario.

Requisitos para la renovación de contrato y condiciones que deben cumplir los docentes

Para acceder a la renovación del contrato, el docente debe haber sido contratado con título de profesor o licenciado en educación, según el nivel, modalidad y especialidad de la plaza ocupada. Además, se exige contar con una evaluación favorable del desempeño laboral durante el periodo anterior.

Otro requisito clave es haber mantenido un vínculo laboral consecutivo o acumulado mínimo de tres meses, contabilizados hasta el 31 de diciembre del año en curso, dentro de la misma modalidad educativa. La plaza, además, debe encontrarse disponible para el siguiente año escolar y no haber sido declarada excedente.

La norma también exige que el postulante no se encuentre incurso en ningún impedimento para ejercer la docencia, lo cual se acredita mediante declaraciones juradas. Estas condiciones buscan asegurar la idoneidad del personal que continuará prestando servicios en el sistema educativo público.

Cada UGEL será responsable de la ejecución del cronograma de contratación de profesores. Foto: Andina

Cada UGEL será responsable de la ejecución del cronograma de contratación de profesores. Foto: Andina

Cronograma, roles de la DRE y UGEL, y criterios de formación académica exigidos

El Minedu, a través de la Dirección General de Desarrollo Docente (Digedd), es responsable de elaborar y comunicar a las DRE la propuesta de cronograma del procedimiento de contratación. Cada DRE deberá aprobar y difundir su cronograma regional mediante acto resolutivo, mientras que las UGEL se encargarán de su ejecución.

En cuanto a la formación académica, los requisitos varían según la etapa de postulación. En la contratación por resultados de la Prueba Nacional, se consideran los perfiles definidos en la norma que convocó dicha evaluación. En la etapa de evaluación de expedientes, se aplican los criterios establecidos en el Anexo 6 o los órdenes de prelación adicionales aprobados por la DRE correspondiente.

Finalmente, los postulantes deberán acreditar contar con buena salud física y mental, así como disponibilidad para laborar en la institución educativa asignada. Estas disposiciones buscan garantizar un proceso ordenado y transparente para la contratación y renovación docente durante el año 2026.

Etapas del proceso de contratación docente 2026 y quiénes participan en cada una

El procedimiento de contratación docente se desarrollará en tres etapas diferenciadas. La primera corresponde a la renovación de contrato, dirigida a docentes que ya se encuentran laborando en plazas de educación básica o educación técnico-productiva y que cumplan con los requisitos establecidos en la norma.

La segunda etapa es la contratación por resultados de la Prueba Nacional (PN). En esta fase participan los postulantes que rindieron dicha evaluación y que figuran en el cuadro de méritos publicado por el Minedu. Estos docentes deberán presentar su documentación ante la UGEL que seleccionaron al momento de postular al concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial.

La tercera etapa, denominada contratación por evaluación de expedientes, se activa cuando existen plazas vacantes o bolsas de horas desiertas, o cuando se ha agotado el cuadro de méritos de la Prueba Nacional. En este caso, la selección se realiza en función de los perfiles académicos y la documentación presentada por los postulantes.

