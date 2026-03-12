HOYSuscripcion LR Focus

Wolfgang Grozo en la lupa y Rafael Vela en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Hallan cuerpo de joven futbolista desaparecido hace más de 10 días tras ingresar en playa de Huacho

Adrián de la Cruz Danos (22) fue encontrado por pescadores en la playa Hornillos luego de desaparecer el 1 de marzo. Sus familiares confirmaron su identidad por un tatuaje.

Pescadores hallan cadáver de deportista desaparecido en playa Colorado
Pescadores hallan cadáver de deportista desaparecido en playa Colorado | Difusión

Tras once días de intensa búsqueda, el joven deportista Adrián de la Cruz Danos (22) fue hallado sin vida la mañana de este jueves 12 en el mar del balneario de Huacho, en la provincia de Huaura. El cadáver fue localizado entre las peñas de la playa Hornillos, cerca del sector Colorado, zona donde fue arrastrado por el fuerte oleaje cuando el sector costero se encontraba con bandera roja, señal que prohíbe el ingreso a las aguas.

El integrante del club deportivo Sport Andahuasi fue encontrado por pescadores de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades y a sus familiares. Su padre, Marco de la Cruz, y su abuela Carmen Rosa Chau Ríos lograron identificarlo por un tatuaje, confirmando que se trataba de su hijo que permanecía desaparecido.

Deportista desaparece tras ser arrastrado por el mar

Adrián fue reportado como no habido el 1 de marzo, alrededor de las 6.10 p. m., cuando se encontraba en la playa Colorado junto a su familia. De acuerdo con los reportes, el fuerte oleaje lo arrastró mientras disfrutaba de una tarde en el balneario. Luego de conocerse el incidente, compañeros de su equipo, amigos y voluntarios iniciaron brigadas de rastreo a lo largo del litoral. A estas labores se sumaron posteriormente agentes de la Policía Nacional, quienes desplegaron unidades de salvataje, patrulleras e incluso un helicóptero que sobrevoló el área.

Con el descenso de la marea y luego de más de diez días de búsqueda, pescadores que realizaban faenas en las peñas hallaron los restos en avanzado estado de descomposición, lo que generó escenas de profundo dolor entre los familiares y allegados que aguardaban noticias.

Alrededor de las 9.00 a. m. de este jueves, personal del Ministerio Público de Huaura dispuso el retiro del cuerpo para iniciar las diligencias de identificación en el lugar. Posteriormente, los restos fueron trasladados bajo resguardo policial a la morgue central del hospital regional de Huacho.

Posterior al hallazgo, seres queridos y grupos de fútbol del Norte Chico expresaron sus condolencias, los deudos agradecieron el apoyo brindado por la comunidad durante la búsqueda y señalaron que continuarán con las ceremonias fúnebres para despedir al joven deportista.

Joven futbolista desaparece tras ingresar al mar en playa de Huacho: familia necesita recursos para la búsqueda

Joven futbolista desaparece tras ingresar al mar en playa de Huacho: familia necesita recursos para la búsqueda

Video revela que tráiler hizo maniobras temerarias antes de choque que dejó 4 fallecidos en Huacho

Video revela que tráiler hizo maniobras temerarias antes de choque que dejó 4 fallecidos en Huacho

Tragedia en Huacho: cuatro adultos y un menor a bordo de miniván mueren aplastados por tráiler en el km 103 de la Panamericana Norte

Tragedia en Huacho: cuatro adultos y un menor a bordo de miniván mueren aplastados por tráiler en el km 103 de la Panamericana Norte

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Pluz Energía anuncia corte de luz del 12 al 15 de marzo en Lima y Callao: conoce si tu distrito será uno de los afectados

Pluz Energía anuncia corte de luz del 12 al 15 de marzo en Lima y Callao: conoce si tu distrito será uno de los afectados

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

