Hallan cuerpo de joven futbolista desaparecido hace más de 10 días tras ingresar en playa de Huacho

Tras once días de intensa búsqueda, el joven deportista Adrián de la Cruz Danos (22) fue hallado sin vida la mañana de este jueves 12 en el mar del balneario de Huacho, en la provincia de Huaura. El cadáver fue localizado entre las peñas de la playa Hornillos, cerca del sector Colorado, zona donde fue arrastrado por el fuerte oleaje cuando el sector costero se encontraba con bandera roja, señal que prohíbe el ingreso a las aguas.

El integrante del club deportivo Sport Andahuasi fue encontrado por pescadores de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades y a sus familiares. Su padre, Marco de la Cruz, y su abuela Carmen Rosa Chau Ríos lograron identificarlo por un tatuaje, confirmando que se trataba de su hijo que permanecía desaparecido.

Deportista desaparece tras ser arrastrado por el mar

Adrián fue reportado como no habido el 1 de marzo, alrededor de las 6.10 p. m., cuando se encontraba en la playa Colorado junto a su familia. De acuerdo con los reportes, el fuerte oleaje lo arrastró mientras disfrutaba de una tarde en el balneario. Luego de conocerse el incidente, compañeros de su equipo, amigos y voluntarios iniciaron brigadas de rastreo a lo largo del litoral. A estas labores se sumaron posteriormente agentes de la Policía Nacional, quienes desplegaron unidades de salvataje, patrulleras e incluso un helicóptero que sobrevoló el área.

Con el descenso de la marea y luego de más de diez días de búsqueda, pescadores que realizaban faenas en las peñas hallaron los restos en avanzado estado de descomposición, lo que generó escenas de profundo dolor entre los familiares y allegados que aguardaban noticias.

Alrededor de las 9.00 a. m. de este jueves, personal del Ministerio Público de Huaura dispuso el retiro del cuerpo para iniciar las diligencias de identificación en el lugar. Posteriormente, los restos fueron trasladados bajo resguardo policial a la morgue central del hospital regional de Huacho.

Posterior al hallazgo, seres queridos y grupos de fútbol del Norte Chico expresaron sus condolencias, los deudos agradecieron el apoyo brindado por la comunidad durante la búsqueda y señalaron que continuarán con las ceremonias fúnebres para despedir al joven deportista.