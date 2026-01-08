A partir de 2026, los usuarios de Lima y Callao verán un aumento del costo del agua potable y alcantarillado, confirmado por Sunass. | Composición LR

A partir de este 2026, el bolsillo de millones de limeños y chalacos sentirá un nuevo impacto. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) confirmó que el incremento del costo de agua potable y alcantarillado que aplicará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ya fue aprobado.

La medida forma parte del rebalanceo tarifario nacional ordenado por el Decreto Legislativo 1620, promulgado en diciembre de 2023 por el gobierno anterior. La norma dispuso que las empresas de saneamiento —incluidas otras que operan en regiones como Sedapar y Sedalib— accedan a mayores ingresos para cubrir los costos reales de operación, mantenimiento e infraestructura del servicio.

Nuevas tarifas de agua en Lima y Callao

Sunass detalló que el reajuste empezará a aplicarse desde este mes, pero que los usuarios verán el aumento recién en los recibos emitidos a partir de febrero. El impacto variará según tipo de usuario y nivel de consumo: en términos porcentuales, el alza oscila entre 12% para hogares (social y doméstico) y 20% para usuarios no residenciales como comercios, industria y entidades públicas.

Para usuarios domésticos (excepto Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo, San Bartolo y Santa María del Mar), el costo por metro cúbico se fraccionará así:

S/2,20 por m³ para consumos hasta 10 m³

para consumos hasta 10 m³ S/2,36 por m³ entre 10 y 20 m³

entre 10 y 20 m³ S/3,22 por m³ de 20 a 50 m³

de 20 a 50 m³ S/7,32 por m³ por cada metro cúbico adicional

En los distritos balnearios mencionados, los usuarios con tarifa social pagarán S/1,92 por m³ en el primer tramo de consumo. En tanto, los comercios abonarán S/8,82 por m³ hasta 1.000 m³ y S/9,46 por m³ si superan ese volumen. La industria se ubicará en el tramo más alto con S/9,46 por m³, mientras que las entidades estatales pagarán S/5,80 por m³.

Para un hogar con un consumo promedio de 16 m³ mensuales, el incremento estimado será de S/7,70 adicionales en el recibo. El regulador también subrayó que cualquier ajuste debe estar vinculado a mejoras concretas y verificables en la calidad del servicio, por lo que anunció que ''intensificará la fiscalización''.

Críticas sobre el aumento dispuesto por Sunass

Según Sunass, el incremento busca asegurar la sostenibilidad financiera del servicio, aunque en la práctica implica un gasto mayor para determinados segmentos de consumo. Si bien sostienen que los subsidios cruzados protegerán a los hogares vulnerables, especialistas y vecinos advierten que los ajustes podrían agravar la presión económica en zonas donde el servicio aún es irregular o enfrenta deficiencias operativas.

Sin embargo, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) —a través de su Comité de Usuarios de Agua Industrial— cuestionó duramente el procedimiento. Su presidente, Rolando Piskulich, calificó el alza como “desproporcionada” en diálogo con Canal N, y advirtió que no guarda relación con la inflación del 2025 (1,5%), por lo que el ajuste carecería de sustento económico en el contexto actual.

Además, alertó que el incremento no fue tramitado por Sunass bajo el mecanismo quinquenal habitual, sino que el Ministerio de Vivienda habría intervenido directamente en el proceso, desplazando el rol de la entidad reguladora, lo que —según el gremio— pone en duda la transparencia y la institucionalidad del reajuste. Piskulich anunció que ha solicitado reuniones urgentes con el ministro de Vivienda y representantes de Sedapal para pedir la paralización de la medida.

Por su parte, desde Sedapal, la empresa no desmintió el alza, pero sí evitó detallar los montos, ya que, según indicaron, esa competencia es exclusiva del regulador. Además, ratificó a La República que acatará ''lo dispuesto por Sunass''.

Cabe precisar que Sunass también informó que el proceso técnico incluyó proyecto público, audiencia y recepción de comentarios de usuarios e instituciones del sector, lo que incluye al Ministerio de Vivienda y Sedapal.

