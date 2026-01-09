HOYSuscripcion LR Focus

Volcán Sabancaya registró explosión en Arequipa     
Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     
Sociedad

Becarios de universidades públicas protestan tras modificaciones y retrasos presupuestas de Pronabec: "Es un derecho"

Estudiantes de Beca 18 y Beca Permanencia protestan en Lima para exigir respuestas del Ministerio de Educación por la falta de subvenciones que afecta a jóvenes en situación de pobreza.

Foto: Red Nacional de Juventudes del Perú
Foto: Red Nacional de Juventudes del Perú

Tal como lo habían anunciado, este 9 de enero, estudiantes beneficiarios de Beca 18 y Beca Permanencia realizaron una movilización en el Centro de Lima para exigir respuestas al Ministerio de Educación (Minedu) y al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) ante los retrasos y suspensión de subvenciones económicas que afecta a jóvenes de universidades públicas en situación de pobreza y pobreza extrema.

En diálogo con La República, Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes (Renajuv), explicó que una de las principales demandas es la falta de información sobre Beca 18, cuya lista de preseleccionados —30.000 postulantes que deberían culminar en 20.000 becarios— aún no ha sido publicada, pese a que su difusión estaba prevista para diciembre de 2025. "Pronabec no ha dado ninguna luz sobre el informe que debe dar viabilidad a estas becas”, señaló.

A esta situación se suma el conflicto por Beca Permanencia 2025, que afecta directamente a más de 2.100 estudiantes de universidades públicas, quienes no recibirán la subvención económica correspondiente a los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. De acuerdo con lo informado a este medio, la exclusión se produjo porque la resolución jefatural que oficializa a los ganadores fue publicada recién el 18 de diciembre, cuando varias universidades ya habían culminado su ciclo académico, lo que fue utilizado por Pronabec para negar el apoyo económico durante el periodo de verano.

Ramos cuestionó esta decisión. “Las bases señalan que la subvención es efectiva siempre que el becario se encuentre realizando estudios. Pronabec ahora pretende equiparar ‘realizar estudios’ con ‘tener matrícula vigente’, algo que no está expresamente establecido en las bases”, afirmó.

Desde su perspectiva, esta interpretación no solo carece de sustento legal, sino que también vulnera principios como la legalidad y la confianza legítima, además de generar un trato desigual entre becarios de una misma convocatoria. “En años anteriores, los estudiantes recibieron la subvención durante el periodo vacacional sin ningún problema. Nunca en la historia del país ha ocurrido algo así”, agregó.

Piden cambio de ministro de Educación

El dirigente también advirtió que el problema tiene un trasfondo presupuestal. Según explicó, Pronabec arrastra una deuda aproximada de 130 millones de soles, y aunque a fines de diciembre se autorizó una transferencia de 83 millones de soles, estos recursos fueron destinados únicamente a cubrir pasivos del año 2025.

Indicó a este diario que, tras reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se confirmó que el sector Educación no priorizó el financiamiento de las becas nuevas dentro de su propuesta presupuestal para el año fiscal 2026. “Las becas de continuidad sí fueron consideradas, pero las 38.000 becas nuevas, que representan cerca de 793 millones de soles, nunca fueron enviadas como prioridad”, precisó. En ese sentido, consideró que las autoridades estarían “ganando tiempo” para reducir el número de becas finalmente otorgadas.

Ante la falta de respuestas, Renajuv presentó documentos al Minedu y a la Defensoría del Pueblo y sostuvo reuniones con el MEF. No obstante, Ramos denunció el incumplimiento de compromisos previos asumidos por las autoridades. “Nos dijeron que Beca Permanencia no se iba a tocar y que todos iban a recibir la subvención. Eso fue mentira”, afirmó.

El representante juvenil anunció que solicitarán formalmente el cambio del ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, al considerar que su gestión no brinda garantías frente al derecho a la educación. “Estamos hablando de un derecho a la educación, no de una concesión”, afirmó.

Exigen transparencia y cumplimiento de compromisos en programas de becas

Finalmente, los estudiantes movilizados sostienen que la medida de protesta busca forzar una respuesta institucional que, hasta el momento, no ha llegado. Señalan que la ausencia de información oficial sobre el estado de las becas y los cambios aplicados en la ejecución presupuestal vulnera la confianza de los beneficiarios y profundiza la incertidumbre entre miles de jóvenes que dependen de este apoyo para continuar sus estudios.

Asimismo, los manifestantes demandan que se respeten las bases originales de los concursos y los compromisos asumidos en reuniones previas, al considerar que las becas no pueden quedar sujetas a modificaciones administrativas posteriores. Desde las organizaciones juveniles advierten que la falta de respuestas oportunas podría agudizar el conflicto social y afectar directamente el derecho a la educación de estudiantes en situación de vulnerabilidad.

