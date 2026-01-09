Madre entrega a su hijo a la policía tras enterarse de que hurtó un mototaxi en Casma: “No voy a apañar robos”

Al ver las imágenes del robo, la madre no dudó en entregar a su hijo, quien se encontraba en su casa. | Foto: composición LR/ Facebook

Una madre con un gran dolor en el corazón decidió entregar a su hijo, un adolescente de 13 años, a la policía tras enterarse de que robó un mototaxi junto a sus amigos en la ciudad de Casma. Según relató la mujer, aunque está muy afectada por el mal accionar de su primogénito, le quiso dar una gran lección para que se hiciera responsable por su pésimo accionar.

“Yo puedo amar a mi hijo, pero no voy a dejar que haga cosas malas, que no le hacen bien para él mismo”, dijo la mamá en un primer momento. Asimismo, remarcó que su familia se encuentra muy afectada, ya que el joven siempre gozó de cariño y amor, por lo que no entiende las razones de que haya tomado la mala decisión de ir por el camino de la delincuencia.

Policías llegaron con video que probaba el robo del mototaxi

Los policías llegaron a su vivienda ubicada en el asentamiento humano Ramiro Prialé con una grabación de una cámara de seguridad que mostraba el preciso instante en que el joven y sus amigos habrían cometido el delito. Sin pensarlo dos veces, la madre no opuso resistencia y, por el contrario, lo entregó a las autoridades.

“Mi familia está afectada, pero hay que ponerle mano dura. Todo el tiempo no vamos a estar aguantándole sus malas obras, que quizá está aprendiendo en la calle, con los amigos o sabe Dios con quién. No voy a apañar robos”, comentó.

La mujer aseguró que no encubriría a su hijo y consideró necesario que reciba rehabilitación para alejarlo de malas influencias. “Ahora te vas a hacer responsable de lo que has hecho. Tu mamá te quiere, pero no ladrón”.

Tras ser detenido, el adolescente declaró a la policía dónde se encontraba el vehículo menor, que luego de ser robado, estaba siendo desmantelado. Los efectivos acudieron al lugar y lograron recuperar el medio de transporte.

Las autoridades esperan hallar a los otros dos menores de edad involucrados en el caso y a un adulto, quien presuntamente sería el primo de uno de los menores.