Caen ‘Los Sangre Fría del Sur’, una red criminal vinculada al Tren de Aragua

Fuerzas combinadas de la División de Homicidios y de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (Beicce) desarticularon una peligrosa red criminal, que tenía estrechos vínculos con el 'Tren de Aragua', en Lima. Se trató de una operación, que contempló vigilancia, seguimiento y búsqueda.

Los integrantes de la banda criminal denominada 'Los Sangre Fría del Sur', fueron cercados y reducidos en la vía pública. Fue una operación que se desarrolló, de manera rápida.

La red criminal, vinculada al 'Tren de Aragua', sería responsable de talleres clandestinos donde ingresaban vehículos robados para su modificación y posterior uso en actividades delictivas tales como extorsiones, sicariato, tráfico de armas y municiones, entre otros delitos agravados.

Fuentes de la Dirección de Investigación Criminal revelaron que los ‘soldados’ detenidos en flagrancia son Endy Brayan Rondón Díaz (21), alias Lito, Wadid Emiro Rodríguez Figueroa (35), alias Conejo y Neiker Santaella Mijares (18), alias Chato.

Horas antes los agentes habían logrado ubicar al dueño de una motocicleta robada el lunes, según la denuncia formulada el Departamento de Robo de Vehículos Lima Centro. El mismo agraviado participó en las diligencias de ley.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri confirmó que se incautó una motocicleta marca Honda, color rojo, placa N° 9814-RC (requisitoriada por hurto), una réplica de arma de fuego marca Glock, un equipo celular con registro de robo, un arma blanca y veinte municiones.

“Con este resultado golpeamos su capacidad criminal, y protegemos a miles de ciudadanos, comerciantes y transportistas. Seguimos actuando con contundencia contra quienes amenazan la seguridad de los peruanos”, informó Revoredo

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público mientras continúa el proceso para definir el rol y la responsabilidad de cada uno de ellos dentro de la red criminal y sus vínculos con el Tren de Aragua.