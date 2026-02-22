HOYSuscripcion LR Focus

Pedro Castillo: Fiscalía busca ampliar prisión por 12 meses contra expresidente por caso organización criminal

El expresidente Pedro Castillo mantiene un proceso por presuntamente liderar una organización criminal por los casos de Provías Descentralizado del MTC, Ministerio de Vivienda y Petroperú.

Pedro Castillo presentó al presidente José María Balcázar un pedido de indulto. Foto: Poder Judicial.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema convocó para este miércoles 25 de febrero de 2026, a las 3:00 p. m., la audiencia en la que se evaluará el pedido fiscal de prolongar por 12 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo.

El 8 de marzo se vencía el plazo de 36 meses de prisión por el caso de organización; sin embargo, el 20 de febrero por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos presentó una nueva solicitud para ampliar la prisión.

Pedro Castillo fue condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración de rebelión, pero también mantenía la prisión preventiva de 36 meses por supuestamente liderar una organización criminal, medida que fue dictada el pasado 9 de marzo de 2023, por el juez Juan Carlos Checkley.

Según la tesis de la Fiscalía, el exmandatario es investigado como presunto autor del delito de organización criminal agravada en la modalidad de colusión y tráfico de influencias en agravio al Estado por los casos de Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda y Petroperú.

Pedro Castillo: prognosis de pena de 32 años de prisión

Por este caso, la fiscal suprema adjunta Galinka Meza, representante del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, estima que Pedro Castillo podría recibir una pena de 32 años.

"La sanción a estimarse, dado que en concurso real se está atribuyendo al señor Castillo Terrones la comisión de los delitos, tenemos que la sumatoria, conforme al artículo 50, nos permite establecer que la pena a imponerse, en el caso (de) que sea así —en un supuesto—, sería sentenciado a una pena privativa de la libertad de 32 años", dijo Meza en una audiencia previa.

Para esta nueva audiencia, la jueza Barranzuela evaluará si se cumplen los requisitos establecidos para ampliar la medida de prisión preventiva por un año adicional, tal como lo solicita la Fiscalía.

