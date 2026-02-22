Abogado de Adrian Villar, chofer que mató a joven deportista, niega que estaba en estado de ebriedad durante el accidente

El jurista reveló que Adrián Villar se presentó a la audiencia con la Fiscalía de forma virtual. | Foto: composición LR/ Latina/ Instagram

Jefferson Moreno, abogado encargado de la defensa de Adrián Villar, identificado como el conductor que se dio a la fuga tras atropellar y causar la muerte de la deportista nacional de buceo Lizeth Marzano, descartó que su patrocinado se encontrara bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

El joven, de 21 años, se presentó ante las autoridades, pero no quedó detenido. Además, el letrado informó que el vehículo que conducía su patrocinado —el cual presentaba varias abolladuras por el fuerte impacto registrado durante el atentado— fue trasladado para las diligencias correspondientes.

Hijastro de Marisel Linares había salido de una cena antes de atropellar a deportista

Tres días después del accidente, la defensa de Villar se pronunció sobre el caso y sostuvo que, tras atropellar a la deportista, el joven presentó un cuadro severo de “shock”, por lo que fue internado en una clínica local. En ese centro médico se realizó la prueba de dosaje etílico sin presencia policial y solicitó asesoría legal para ponerse a disposición de la Fiscalía.

"Ni una gota de alcohol. Cero. El estado de ebriedad queda absolutamente descartado. Esa no ha sido la causa. '¿De dónde regresaba el defendido?', de una cena, '¿y no había alcohol en la reunión?', absolutamente nada, eso lo puedo asegurar y lo voy a probar", reveló el abogado a Latina.

Asimismo, se conoció que el auto que manejaba el hijastro de Marisel Linares circulaba a cerca de 70 km/h al momento del impacto. De acuerdo con el perito forense vial Luis Chumbe, el cálculo de la velocidad se determinó mediante un análisis de proyección del cuerpo. Para ello, se midió la distancia exacta entre el punto de impacto y la posición final de la víctima tras el atropello.

El caso continúa en manos del Ministerio Público, que deberá evaluar los resultados de las pericias mecánicas y los testimonios recogidos para determinar la responsabilidad penal de Adrián Villar.