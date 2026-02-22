HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Abogado de Adrian Villar, chofer que mató a joven deportista, niega que estaba en estado de ebriedad durante el accidente

El jurista indicó que el dosaje etílico se realizó de manera independiente en una clínica privada después del accidente, es decir, fuera del procedimiento policial inmediato.

El jurista reveló que Adrián Villar se presentó a la audiencia con la Fiscalía de forma virtual.
El jurista reveló que Adrián Villar se presentó a la audiencia con la Fiscalía de forma virtual. | Foto: composición LR/ Latina/ Instagram

Jefferson Moreno, abogado encargado de la defensa de Adrián Villar, identificado como el conductor que se dio a la fuga tras atropellar y causar la muerte de la deportista nacional de buceo Lizeth Marzano, descartó que su patrocinado se encontrara bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

El joven, de 21 años, se presentó ante las autoridades, pero no quedó detenido. Además, el letrado informó que el vehículo que conducía su patrocinado —el cual presentaba varias abolladuras por el fuerte impacto registrado durante el atentado— fue trasladado para las diligencias correspondientes.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

lr.pe

Hijastro de Marisel Linares había salido de una cena antes de atropellar a deportista

Tres días después del accidente, la defensa de Villar se pronunció sobre el caso y sostuvo que, tras atropellar a la deportista, el joven presentó un cuadro severo de “shock”, por lo que fue internado en una clínica local. En ese centro médico se realizó la prueba de dosaje etílico sin presencia policial y solicitó asesoría legal para ponerse a disposición de la Fiscalía.

"Ni una gota de alcohol. Cero. El estado de ebriedad queda absolutamente descartado. Esa no ha sido la causa. '¿De dónde regresaba el defendido?', de una cena, '¿y no había alcohol en la reunión?', absolutamente nada, eso lo puedo asegurar y lo voy a probar", reveló el abogado a Latina.

Asimismo, se conoció que el auto que manejaba el hijastro de Marisel Linares circulaba a cerca de 70 km/h al momento del impacto. De acuerdo con el perito forense vial Luis Chumbe, el cálculo de la velocidad se determinó mediante un análisis de proyección del cuerpo. Para ello, se midió la distancia exacta entre el punto de impacto y la posición final de la víctima tras el atropello.

El caso continúa en manos del Ministerio Público, que deberá evaluar los resultados de las pericias mecánicas y los testimonios recogidos para determinar la responsabilidad penal de Adrián Villar.

Notas relacionadas
Puno: despiste de bus de músicos deja 6 fallecidos y más de 30 heridos

Puno: despiste de bus de músicos deja 6 fallecidos y más de 30 heridos

LEER MÁS
Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

LEER MÁS
Identifican a conductor que atropelló a campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano: es buscado por la PNP

Identifican a conductor que atropelló a campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano: es buscado por la PNP

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor de magnitud 5,1 remeció hoy Pisco, reporta el IGP

Temblor de magnitud 5,1 remeció hoy Pisco, reporta el IGP

LEER MÁS
Cierre total en la Panamericana Sur: último carril colapsa tras huaicos en Ica y trabajos durarán hasta 12 horas

Cierre total en la Panamericana Sur: último carril colapsa tras huaicos en Ica y trabajos durarán hasta 12 horas

LEER MÁS
Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Abogado de Adrian Villar, chofer que mató a joven deportista, niega que estaba en estado de ebriedad durante el accidente

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

Hungría bloqueará nuevas sanciones de la UE contra Moscú hasta que Ucrania reanude el envío de petróleo ruso a su país

Sociedad

Arequipa: nuevo desborde de torrenteras vuelve a golpear a zonas damnificadas

COAR 2026: Más de 4.100 estudiantes avanzan a la segunda etapa y rendirán nueva prueba

Parque de las Leyendas anuncia evento 'Capibara Fest' este 22 de febrero: ¿quiénes ingresan gratis?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar

Hernando de Soto: perfil y experiencia del próximo primer ministro

Presidente Balcázar designa a José Luis Torrico nuevo secretario general del Despacho Presidencial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025