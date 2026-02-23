HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Rebeca Scribens revela la razón por la que casi rechaza ser parte de 'América Hoy': "Me rehusaba"

Scribens explicó por qué en un comienzo tuvo temor de aceptar ser la nueva conductora del magazine, y contó cómo es estar al lado de sus compañeros Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo'. 

Scribens dice que tomo como un nuevo reto la conducción de magazine. Foto: Composición LR
Scribens dice que tomo como un nuevo reto la conducción de magazine. Foto: Composición LR

Hace dos semanas Rebeca Scribens fue presentada como la nueva conductora de 'América Hoy', tras días de incertidumbre acerca de quién sería la tercera integrante del magazine este 2026. A través de una entrevista con Trome, Scribens confesó que al principio tuvo mucho temor de aceptar la propuesta y explicó cuál fue ese motivo que casi la aleja del programa.

De acuerdo con la conductora, la razón principal se debió a que consideró que el equipo de conductores ya estaba afianzado, pues llevaban trabajando y compartiendo muchos años en televisión. Sin embargo, sostuvo que asumió como un nuevo reto en su vida el aceptar formar parte del magazine matutino, y que actualmente se siente muy feliz de estar al mando.

"Muy contenta, muy cómoda, a pesar de que tenía mucho miedo de aceptar. Cuando se presentó la oportunidad, me rehusaba a estar aquí porque sentía que el equipo estaba consolidado, venían trabajando juntos varios años, tenía temor de tomar la decisión, pero la vida está hecha de retos, me voy por los 50 y no sé cuánto más o menos nos quede", señaló.

PUEDES VER: Rebeca Escribens confiesa por qué no quedó seleccionada como conductora de 'Mande quien mande': "No llegamos a ningún acuerdo"

lr.pe

Rebeca cuenta cómo es trabajar con Janet Barboza y Edson Dávila

Al ser consultada sobre el trato y la cotidianidad en el trabajo con sus colegas de conducción, Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo', Rebeca dedicó una serie de palabras asertivas para referirse a ambos. Contó que anteriormente no los conocía de forma cercana, pero ahora llevan una buena relación de compañerismo, y con el paso de las semanas están conociéndose aun más.

"Janet se hace la mala, pero es una persona generosa, te mira siempre a los ojos, eso me agrada mucho y ahí encuentro siempre verdad. Edson es encantador, lo veo y no puedo hablar en serio, su cara me causa gracia. Los conocía de lejos y poco a poco nos vamos conociendo", reveló Scribens.

PUEDES VER: ¡Por la puerta grande! Rebeca Escribens es presentada como la nueva conductora de 'América hoy': "Estoy recontra lista"

lr.pe

Habla sobre conducción de Xiomy Kanashiro

De la misma forma, la también conductora radial compartió su visión sobre la nueva faceta de Xiomy Kanashiro, quien también se unió al equipo de 'América Hoy' como conductora y colaboradora. Indicó que, al ser su primera experiencia en la conducción, lo está haciendo muy bien y que además sabe poner límites.

"Muy bien, me da mucha ternura la gente que recién empieza. Tiene una dulzura especial, tiene ángel; además, es una mujer bien correcta, que sabe decir sí y también no, que se hace respetar", sostuvo.

Notas relacionadas
Rebeca Escribens expone la razón por la que Hugo García habría terminado con Alessia Rovegno: “Quería tener hijos”

Rebeca Escribens expone la razón por la que Hugo García habría terminado con Alessia Rovegno: “Quería tener hijos”

LEER MÁS
Rebeca Escribens confiesa por qué no quedó seleccionada como conductora de 'Mande quien mande': "No llegamos a ningún acuerdo"

Rebeca Escribens confiesa por qué no quedó seleccionada como conductora de 'Mande quien mande': "No llegamos a ningún acuerdo"

LEER MÁS
¡Por la puerta grande! Rebeca Escribens es presentada como la nueva conductora de 'América hoy': "Estoy recontra lista"

¡Por la puerta grande! Rebeca Escribens es presentada como la nueva conductora de 'América hoy': "Estoy recontra lista"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

LEER MÁS
Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

LEER MÁS
Leslie Shaw destaca el éxito de su música y niega invertir en reproducciones en plataformas digitales: "Yo no pago para tener vistas en YouTube”

Leslie Shaw destaca el éxito de su música y niega invertir en reproducciones en plataformas digitales: "Yo no pago para tener vistas en YouTube”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mastergrama: solucionario del lunes 23 de febrero de 2026

Ralentizar el progreso: la operación pictórica de Iosu Aramburu, por Leyla Aboudayeh

COAR 2026: Más de 4.100 estudiantes avanzan a la segunda etapa y rendirán nueva prueba

Espectáculos

Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares por ocultar que su hijastro conducía el auto que atropelló a Lizeth Marzano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Pedro Castillo: Fiscalía busca ampliar prisión por 12 meses contra expresidente por caso organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025