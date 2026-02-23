Rebeca Scribens revela la razón por la que casi rechaza ser parte de 'América Hoy': "Me rehusaba"

Hace dos semanas Rebeca Scribens fue presentada como la nueva conductora de 'América Hoy', tras días de incertidumbre acerca de quién sería la tercera integrante del magazine este 2026. A través de una entrevista con Trome, Scribens confesó que al principio tuvo mucho temor de aceptar la propuesta y explicó cuál fue ese motivo que casi la aleja del programa.

De acuerdo con la conductora, la razón principal se debió a que consideró que el equipo de conductores ya estaba afianzado, pues llevaban trabajando y compartiendo muchos años en televisión. Sin embargo, sostuvo que asumió como un nuevo reto en su vida el aceptar formar parte del magazine matutino, y que actualmente se siente muy feliz de estar al mando.

"Muy contenta, muy cómoda, a pesar de que tenía mucho miedo de aceptar. Cuando se presentó la oportunidad, me rehusaba a estar aquí porque sentía que el equipo estaba consolidado, venían trabajando juntos varios años, tenía temor de tomar la decisión, pero la vida está hecha de retos, me voy por los 50 y no sé cuánto más o menos nos quede", señaló.

Rebeca cuenta cómo es trabajar con Janet Barboza y Edson Dávila

Al ser consultada sobre el trato y la cotidianidad en el trabajo con sus colegas de conducción, Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo', Rebeca dedicó una serie de palabras asertivas para referirse a ambos. Contó que anteriormente no los conocía de forma cercana, pero ahora llevan una buena relación de compañerismo, y con el paso de las semanas están conociéndose aun más.

"Janet se hace la mala, pero es una persona generosa, te mira siempre a los ojos, eso me agrada mucho y ahí encuentro siempre verdad. Edson es encantador, lo veo y no puedo hablar en serio, su cara me causa gracia. Los conocía de lejos y poco a poco nos vamos conociendo", reveló Scribens.

Habla sobre conducción de Xiomy Kanashiro

De la misma forma, la también conductora radial compartió su visión sobre la nueva faceta de Xiomy Kanashiro, quien también se unió al equipo de 'América Hoy' como conductora y colaboradora. Indicó que, al ser su primera experiencia en la conducción, lo está haciendo muy bien y que además sabe poner límites.

"Muy bien, me da mucha ternura la gente que recién empieza. Tiene una dulzura especial, tiene ángel; además, es una mujer bien correcta, que sabe decir sí y también no, que se hace respetar", sostuvo.