Caen dos presuntos asesinos de taxista youtuber acribillado en Santa Anita

Ocurrió el 29 de setiembre del 2025, en Santa Anita. Rubén Canales Gómez, un joven de 28 años, quien trabajaba como taxista y grababa videos para subirlo a la plataforma YouTube, fue asesinado por delincuentes para robarle su camioneta. Esta tarde, agentes de la Dirección de Investigación Criminal capturaron a los presuntos asesinos.

Se trata de Wilmer José Isturiz (26), alias Largo y de Javier Briceño Quintero (23), alias La Momia. El primero ingresó a territorio nacional como ilegal, procedente de Venezuela.

El 12 de mayo del año pasado fue intervenido en Zarumilla por su situación irregular. Pero ya antes, el 15 de julio del 2024 había sido detenido por delito contra la seguridad pública, tráfico ilícito de armas de fuego y granadas.

El segundo había sido detenido el 22 de enero del 2022 por agentes de la Depincri Jesús María-Lince por banda criminal y otros cinco delitos.

Esta tarde fueron arrestados fueron arrestados en la polería Luyos, en la Mza. B1B, lote 19, urbanización El Rosal, en Ate,

“Estos sujetos están vinculados a una facción de la banda criminal Los Hijos de Dios y está comprobada su participación en el homicidio calificado del taxista Rubén Canales”, aseguró el general Víctor Revoredo Farfàn, jefe de la Dirincri.

Indicó que se les encontró una pistola semiautomática Baykal, dos celulares, un vehículo Sedan AFU-486 y 100 gramos de marihuana.

Revoredo dijo que personal de la Depincri Ate-Santa Anita, por fuente humana, tomó conocimiento que un sicario vinculado a dicho homicidio se encontraba acompañado de otro sujeto en la polería y se actuó de inmediato.

“El operativo evidencia la efectividad de las acciones policiales frente a la criminalidad y su vinculación con delitos graves contra las personas y el Estado”, señaló el oficial quien reconoció la labor del comandante Jorge Mendoza Espinoza que junto a su equipo especial vienen haciendo trabajos encubiertos.

A poco más de tres meses del crimen del taxista capturaron a los asesinos y no se descarta que también estén involucrados en los crímenes de otros transportistas.

La madre del joven victimado venía exigiendo justicia. “Mi hijo la luchaba por ayudarme. Se hubieran llevado el carro, pero no le hubieran quitado la vida. Me han matado a mí también”, expresó entre lágrimas.

Uno de los últimos videos que grabó fue tres semanas antes de morir. Rubén y sus amigos realizaron un viaje a Chosica. El grupo llegó a un club campestre para registrar su visita. Sin Rubén, ahora los videos no serán lo mismo. Por ello, sus amigos esperan que los asesinos sean castigados con todo el peso de la ley.