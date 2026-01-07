Liberan a delincuente que robó $4.000 de joyería frente al Palacio de Gobierno en Lima

Un grupo de delincuentes ingresó a una joyería ubicada frente al Palacio de Gobierno, en el Cercado de Lima, tras realizar un gran forado desde un local abandonado colindante durante la madrugada de este miércoles 7 de enero. Según las cámaras de seguridad, los sujetos se llevaron aproximadamente 4.000 dólares en efectivo y joyas.

Las imágenes muestran a los delincuentes arrastrándose por los pisos de la galería ubicada en Jirón de la Unión 286, lo que activó el sensor de movimiento y alertó al dueño del local. Con ayuda de la Policía Nacional, logró capturar a uno de los sospechosos; sin embargo, horas después fue liberado.

"Hicimos una ampliación de la denuncia y pues no quisieron aceptarla. Después reconocieron que el ladrón se habían ido horas después de haberlo nosotros atrapado", señaló el propietario, que prefirió mantener su anonimato.

Robo en joyería deja un detenido liberado

El ataque fue planificado: los delincuentes rompieron las puertas del local contiguo, que se encuentra abandonado desde hace tiempo, y realizaron un gran forado en el baño de la galería. Mientras uno de ellos fue detenido, los otros tres lograron huir antes de la llegada de la policía.

El detenido fue identificado como José William Salazar Ortiz, quien, según ATV, registra más de diez denuncias previas. La policía de la comisaria de Monserrat inició la denuncia durante la madrugada, pero quedó pendiente la identificación de los objetos robados y el cálculo del monto total sustraído. Cuando regresaron para formalizar la denuncia, el sospechoso ya había sido liberado.

La galería afectada se encuentra frente al Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima, un área que debería contar con vigilancia constante. A pesar de esto, los puestos cercanos no pudieron impedir el ingreso de los delincuentes, evidenciando fallas en la seguridad local.

