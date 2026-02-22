FAP confirma desaparición de helicóptero con 4 tripulantes y 11 pasajeros en Pisco: activaron búsqueda en el último punto de registro de la nave

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó este domingo 22 de febrero sobre la pérdida de contacto con un helicóptero Mi-17 que realizaba una misión programada entre Pisco (Ica) y Chala (Arequipa). El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:30 p.m., según el comunicado oficial emitido por la institución.

De acuerdo con la información difundida por la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales, la aeronave era pilotada por el mayor FAP Sergio Paucar Centrión y el alférez FAP Luis Huertas Cárcamo. La tripulación estaba conformada además por la suboficial de primera FAP Kamila Anchahuari Jove y el suboficial de segunda FAP Leiner Aguirre Huamán. Además de los agentes, el helicóptero trasladaba a otros 11 pasajeros.

Comunicado de la Fuerza Aérea del Perú que confirma la pérdida de comunicación con el helicóptero militar. Foto: difusión

Helicóptero Mi-17 perdió contacto radial durante misión programada

Según el comunicado, la aeronave perdió contacto radial mientras cumplía una misión previamente establecida. Tras confirmarse la interrupción de las comunicaciones, la FAP activó de inmediato el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), conforme a los protocolos de seguridad aeronáutica vigentes.

La institución señaló que la medida busca ubicar a la tripulación y a los pasajeros, priorizando su seguridad. Asimismo, se precisó que se estableció comunicación con los familiares de los ocupantes para brindarles información y el soporte correspondiente.

FAP despliega medios aéreos y terrestres en zona de última ubicación

La Fuerza Aérea indicó que medios aéreos de respuesta rápida y patrullas de fuerzas especiales terrestres fueron desplegados hacia la última posición geográfica registrada del helicóptero. Las acciones cuentan con el apoyo de una delegación de la Policía Nacional del Perú en la región.

Las labores de localización se desarrollan en el área donde se reportó el último contacto con la nave. En su pronunciamiento, la institución solicitó a la ciudadanía y a los medios de comunicación evitar la difusión de información no oficial que pueda generar confusión.

