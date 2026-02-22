HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

FAP confirma desaparición de helicóptero con 4 tripulantes y 11 pasajeros en Pisco: activaron búsqueda en el último punto de registro de la nave

Las autoridades de la FAP han emitido un comunicado sobre el incidente a través de sus redes oficiales y se encuentran trabajando en la situación.

desaparición helicóptero FAP
desaparición helicóptero FAP | Foto: Andina

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó este domingo 22 de febrero sobre la pérdida de contacto con un helicóptero Mi-17 que realizaba una misión programada entre Pisco (Ica) y Chala (Arequipa). El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:30 p.m., según el comunicado oficial emitido por la institución.

De acuerdo con la información difundida por la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales, la aeronave era pilotada por el mayor FAP Sergio Paucar Centrión y el alférez FAP Luis Huertas Cárcamo. La tripulación estaba conformada además por la suboficial de primera FAP Kamila Anchahuari Jove y el suboficial de segunda FAP Leiner Aguirre Huamán. Además de los agentes, el helicóptero trasladaba a otros 11 pasajeros.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Comunicado de la Fuerza Aérea del Perú que confirma la pérdida de comunicación con el helicóptero militar. Foto: difusión

Comunicado de la Fuerza Aérea del Perú que confirma la pérdida de comunicación con el helicóptero militar. Foto: difusión

PUEDES VER: ATU retira a perros de la estación Naranjal del Metropolitano en jaulas sin avisar a voluntarios: "No sabemos dónde están"

lr.pe

Helicóptero Mi-17 perdió contacto radial durante misión programada

Según el comunicado, la aeronave perdió contacto radial mientras cumplía una misión previamente establecida. Tras confirmarse la interrupción de las comunicaciones, la FAP activó de inmediato el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), conforme a los protocolos de seguridad aeronáutica vigentes.

La institución señaló que la medida busca ubicar a la tripulación y a los pasajeros, priorizando su seguridad. Asimismo, se precisó que se estableció comunicación con los familiares de los ocupantes para brindarles información y el soporte correspondiente.

PUEDES VER: Abogado de Adrian Villar, chofer que mató a joven deportista, niega que estaba en estado de ebriedad durante el accidente

lr.pe

FAP despliega medios aéreos y terrestres en zona de última ubicación

La Fuerza Aérea indicó que medios aéreos de respuesta rápida y patrullas de fuerzas especiales terrestres fueron desplegados hacia la última posición geográfica registrada del helicóptero. Las acciones cuentan con el apoyo de una delegación de la Policía Nacional del Perú en la región.

Las labores de localización se desarrollan en el área donde se reportó el último contacto con la nave. En su pronunciamiento, la institución solicitó a la ciudadanía y a los medios de comunicación evitar la difusión de información no oficial que pueda generar confusión.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Horas antes de su salida, José Jerí autorizó US$340 millones para compra de 24 cazas

Horas antes de su salida, José Jerí autorizó US$340 millones para compra de 24 cazas

LEER MÁS
Comando Unificado Puma incauta tres avionetas del narcotráfico y destruye un aeródromo clandestino en Loreto

Comando Unificado Puma incauta tres avionetas del narcotráfico y destruye un aeródromo clandestino en Loreto

LEER MÁS
Presidente Jerí: Siguen en competencia tres modelos de aviones de combate

Presidente Jerí: Siguen en competencia tres modelos de aviones de combate

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ATU retira a perros de la estación Naranjal del Metropolitano en jaulas sin avisar a voluntarios: "No sabemos dónde están"

ATU retira a perros de la estación Naranjal del Metropolitano en jaulas sin avisar a voluntarios: "No sabemos dónde están"

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Arequipa: nuevo desborde de torrenteras vuelve a golpear a zonas damnificadas

Arequipa: nuevo desborde de torrenteras vuelve a golpear a zonas damnificadas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

FAP confirma desaparición de helicóptero con 4 tripulantes y 11 pasajeros en Pisco: activaron búsqueda en el último punto de registro de la nave

José Balcázar plagió la tesis de su propio hijo para publicarla como un libro de su autoría

Erick Noriega brilla en Gremio con un golazo en la tanda de penales para clasificar a la final del Campeonato Gaúcho

Sociedad

COAR 2026: Más de 4.100 estudiantes avanzan a la segunda etapa y rendirán nueva prueba

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Minsa actualiza padrón del Serums 2026-I con 240 nuevos locales de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Balcázar plagió la tesis de su propio hijo para publicarla como un libro de su autoría

Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025