Chiclayo: trabajadores de empresa agrícola Inkaberry intoxicados por fumigación de campos

Familiares de los afectados piden a las autoridades que investigue el incidente. Foto: Difusión

Gran zozobra generó la intoxicación con sustancias químicas de cerca de un centenar de trabajadores de la empresa agrícola Inkaberry del distrito de Cayaltí, en Chiclayo, la mañana de este viernes 9 de enero. Los servicios de emergencia de los centros de salud de esta localidad se vieron colapsados.

Minutos de desesperación

Eran las 8 a. m. cuando se encendieron las alarmas en los campos de la mencionada empresa, debido a que varios obreros, entre ellos muchas mujeres, comenzaron a tener mareos y desmayos súbitos. Entonces, se inició una evacuación masiva del personal a los establecimientos de primer nivel de Essalud y del Ministerio de Salud de Cayaltí para recibir atención médica.

En los centros de salud los médicos pudieron identificar claros síntomas asociados a una intoxicación con sustancias químicas por fumigación. Rápidamente a los enfermos se les administró suero vía intravenosa para estabilizarlos.

Este tipo de hechos suelen ser usuales en este distrito donde opera gran cantidad de empresas dedicadas al cultivo de frutos de exportación.

Piden que se investigue

Sobre la causa de la intoxicación, algunos trabajadores mencionaron a los medios de prensa que se habría originado porque otra empresa que funciona en la zona ejecutó fumigaciones en sus campos, los cuales estaban cerca de donde laboran los afectados. Aparentemente, esto sin dar aviso y en un horario no permitido.

No obstante, los familiares del personal pidieron que se investigue a la misma compañía Inkaberry, pues creen que pudo haber sido esta misma la que realizaba fumigaciones. Hasta el cierre de esta nota, no había ningún pronunciamiento.