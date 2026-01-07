Chiclayo: más de 200 familias, un colegio y un puesto policial afectados hace un mes por colapso de desagüe

Pobladores y autoridades temen que los niños y adultos comiencen a enfermar con el paso de los días. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Desde hace un mes, más de 200 familias de la Upis San Martín, en el distrito de La Victoria, en Chiclayo, conviven con un enorme colapso de desagüe que amenaza su salud. El color verde y el olor pestilente del agua se han convertido en parte del paisaje, sin que la entidad responde del servicio de saneamiento se haga responsable.

Según explicó el vecino Telmo Peralta en una transmisión de La República, el colapso surgió en paralelo con los trabajos de construcción de veredas y pistas que se realizan cerca a este sector. Lo que creyeron que sería algo pasajero, se ha convertido en un dolor de cabeza constante para todos los que residen aquí, inclusive, para los agentes policiales del puesto de auxilio rápido (PAR) de esta zona.

"Las más de 200 familias de este sector hemos pasado Navidad y Año Nuevo en estas condiciones: soportando el mal olor y esquivando las aguas verdes. Afortunadamente, el colegio de la Upis San Martín está de vacaciones, sino, otra sería la historia con los escolares; pues el colapso de desagüe está a pocos metros de la institución educativa Rotary Club y del PAR", declaró.

Más de 200 familias pasaron Navidad y Año Nuevo entre aguas servidas. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.





Piden atención urgente

A su turno, el teniente gobernador de la Upis San Martín, Henry Arboleda, invocó a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) a atender esta problemática con urgencia, pues temen que los niños y adultos comiencen a enfermar con el paso de los días.

"Personal de Epsel vino cuando recién estaba el problema del colapso. El trabajadores vieron la situación y dijeron que regresarían con su maquinaria para solucionarlo, pero, ha pasado un mes desde ese ofrecimiento, y hasta hoy no hacen nada (…). En la tarde, con el calor, el olor se vuelve insoportable", manifestó la autoridad sectorial.