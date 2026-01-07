HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Peruano renunció a todo en su natal Chiclayo para recorrer el mundo con sus ratas amaestradas: "Dejé mi carrera de chef"

El joven Mauricio Acosta viaja desde hace dos años por diversos países como Colombia y Ecuador, mostrando las rutinas de los roedores que él mismo cría y entrena.

Mauricio Acosta cuida y entrena a sus tres ratones con quienes viaja por todo el continentes.
Mauricio Acosta cuida y entrena a sus tres ratones con quienes viaja por todo el continentes. | Foto: composición LR/ Elizabeth Condori

Cansado de la vida convencional, Mauricio Acosta, un joven chiclayano, tomó una decisión que cambió su vida para siempre: renunció a su empleo y se despidió de su ciudad natal para recorrer el mundo. Sin embargo, no lo hizo solo. Sus compañeras de ruta son sus ratas amaestradas, pequeños roedores que han demostrado ser tan inteligentes como leales.

Desde las calles de Chiclayo hasta plazas emblemáticas en el extranjero, este peruano ha captado la atención de turistas y locales por igual. Con sus ratas al hombro o realizando pequeños trucos, el viajero comparte su amor por los animales.

Digesa ordena retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

Hombre recorre varios países con sus ratas amaestradas

Acosta reveló que tiene tres ratas en su compañía: Sky, de la selva de Perú; Chuleta, de cuatro meses, y Wira de un año. Con los roedores ha recorrido diversos países mostrando su arte con las latas y su gran habilidad de amaestrar a sus 'pequeños amigos'.

"Dejé mi carrera (de chef) a través de un accidente. Entonces comencé a viajar, aprendí a hacer el arte con las latas. Mi primera rata la conocí hace dos años en Colombia, me la regaló un amigo y comencé a imaginar que mis ratas me hacían caso y mi perrito hacía los trucos. Lo imaginaba. Entonces comencé a enseñarles para demostrarme a mí mismo que lo que imaginaba se podían hacer las cosas", reveló Acosta.

A lo largo de su trayectoria, Mauricio confiesa que ha tenido dificultades para financiar sus viajes; sin embargo, persiste en su travesía. Su motor principal es demostrar que, a pesar de su discapacidad, es capaz de alcanzar cualquier objetivo que se proponga.

"He recorrido Ecuador, Colombia y la prensa ecuatoriana me mostró como el único peruano que viaja y entrena ratas. Estoy yendo para Argentina y ahora estoy de pasada en Lima. Yo vendo mi arte para juntar los pasajes y poder viajar", indicó Mauricio.

A su paso por diversas ciudades, Mauricio Acosta ha cautivado al público demostrando la inteligencia de sus roedores. En plazas y espacios públicos, enseña a niños y adultos que estos animales pueden ser excelentes compañeros. Sus demostraciones incluyen desde llamadas por nombre —a las que las ratas responden con precisión— hasta verlas dormir plácidamente entre sus manos o realizar ágiles volteretas.

