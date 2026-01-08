HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     
Chiclayo: vecinos construyen sus propios juegos para niños ante la ausencia de la Municipalidad

Los moradores del pueblo joven La Primavera decidieron actuar por ellos mismos frente al desinterés de las autoridades.

Vecinos de Primavera construyeron varios juegos. Foto: Composición LR / Cortesía
Vecinos de Primavera construyeron varios juegos. Foto: Composición LR / Cortesía

Cansados de pedir a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en Lambayeque, que construyan un espacio para la sana recreación de los niños del pueblo joven La Primavera, los mismos vecinos decidieron organizarse para hacer realidad este anhelo. Es así que el resultado se ha convertido en algo inspirador.

Lo que hace unas semanas era un campo de tierra hoy se muestra como un parque con pasamanos, resbaladeras, columpios y otros juegos. El paisaje ha tomado color y las risas de los pequeños se han transformado en el principal acompañamiento sonoro de los días calurosos en esta parte periférica de la ciudad de Chiclayo.

PUEDES VER: Peruano renunció a todo en su natal Chiclayo para recorrer el mundo con sus ratas amaestradas: "Dejé mi carrera de chef"

lr.pe

"Es un grupo de vecinos, muchos de ellos jóvenes, que ha tomado la iniciativa, se organizó y recaudó el dinero con actividades para construir estos juegos. Es por ello que tenemos este parque, no es por la Municipalidad o la alcaldesa. Es más, por aquí nunca ha venido la señora Janet Cubas; no la conocemos en persona", declaró un vecino a los medios de comunicación.

Además de fierro y madera, para la construcción de los juegos infantiles también se usó material de reciclaje, como cartón y llantas de caucho. Asimismo, se pudo ver que los asientos de los columpios son sillones en reuso. Sin duda, hacer realidad todo esto demandó de mucho esfuerzo por parte de sus promotores, pero, además, se requirió de mucha creatividad y amor.

