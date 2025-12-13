MEF alista inversión privada de US$ 3,500 millones con proyectos mineros e inmobiliarios hasta 2027
ProInversión proyecta adjudicar cuatro grandes iniciativas entre 2025 y 2027 en los sectores de minería, industria, vivienda y comercio. Estas apuntan a movilizar inversión privada y fortalecer el desarrollo económico.
Entre el 2025 y 2027, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), tiene previsto adjudicar cuatro proyectos bajo la modalidad de Proyectos en Activos. Esta estrategia permitirá movilizar más de US$ 3.500 millones en inversiones dirigidas, principalmente, a los sectores minero e inmobiliario.
Parque Industrial de Ancón: motor de desarrollo con inversión histórica y alto impacto económico
El Parque Industrial de Ancón (PIA) ya tiene adjudicatario. Se trata del Consorcio Junefield Ancón Industrial Park, que desarrollará uno de los complejos industriales y logísticos más importantes del país. La inversión estimada supera los US$ 1.200 millones. Además, se proyecta la generación de más de 120.000 empleos de calidad, lo que representa un fuerte impulso a la economía nacional.
¿Qué incluye el proyecto del Parque Industrial de Ancón?
- El PIA ocupará una extensión total de 1.338,22 hectáreas.
- El 53,49% de ese territorio será suelo urbanizable.
- Tendrá zonas industriales, empresariales, comerciales, de innovación tecnológica (I+D), espacios públicos de recreación y servicios complementarios.
- También contará con un moderno truck center.
¿Por qué es importante el Parque Industrial de Ancón?
- Impulsa un corredor logístico clave: conectará el Puerto del Callao, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el nuevo parque industrial y el Puerto de Chancay.
- Mejora la competitividad del país y facilita su integración a los mercados internacionales.
- Se desarrollará bajo un enfoque de ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental.
¿Cuánto ofrecieron por el proyecto?
La adjudicación se concretó luego de una oferta de US$ 180,6 millones, más de tres veces el precio base. Esto demuestra el fuerte interés del sector privado y la confianza en el potencial económico del país.
ProInversión amplía su cartera con nuevas adjudicaciones e identifica más de 180 oportunidades de inversión en regiones
Las próximas adjudicaciones incluyen proyectos industriales, comerciales y de vivienda social. Además, se han identificado nuevas iniciativas en coordinación con entidades públicas de todo el país.
Iniciativas previstas hasta 2027 por Proinversión
2026 – Proyectos en Activos Sechura
- Inversión estimada: US$2.157 millones
- Enfoque: transformación de roca fosfórica en productos de alto valor agregado.
2027 – IPPA Parque 23
- Inversión aproximada: US$186 millones
- Proyecto de vivienda social promovido por el Ministerio de Vivienda.
2027 – Centro Comercial El Pinar (Huaraz)
- Inversión: US$16 millones
- Beneficiará a más de 190.000 ciudadanos en la región de Áncash.
Proinversión identificó oportunidades con entidades públicas
- 186 nuevos proyectos han sido identificados por ProInversión en coordinación con 27 entidades públicas de 18 regiones del país.
- Monto estimado de inversión: más de S/8.000 millones.
- Ámbitos: comercio, turismo, energía, cultura, deportes y vivienda social.
Resultados acumulados en el Perú
- Se han adjudicado 107 iniciativas bajo la modalidad de Proyectos en Activos.
- Monto movilizado: más de US$ 11.000 millones.
- Sectores clave: telecomunicaciones, minería, electricidad e inmuebles.
- Impacto: modelo consolidado para atraer inversión sin trasladar riesgos al Estado.