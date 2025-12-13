Proinversión movilizará más de US$ 3.500 millones en inversiones entre 2025 y 2027 | Foto: Andina/ Composición LR

Proinversión movilizará más de US$ 3.500 millones en inversiones entre 2025 y 2027 | Foto: Andina/ Composición LR

Entre el 2025 y 2027, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), tiene previsto adjudicar cuatro proyectos bajo la modalidad de Proyectos en Activos. Esta estrategia permitirá movilizar más de US$ 3.500 millones en inversiones dirigidas, principalmente, a los sectores minero e inmobiliario.

Parque Industrial de Ancón: motor de desarrollo con inversión histórica y alto impacto económico

El Parque Industrial de Ancón (PIA) ya tiene adjudicatario. Se trata del Consorcio Junefield Ancón Industrial Park, que desarrollará uno de los complejos industriales y logísticos más importantes del país. La inversión estimada supera los US$ 1.200 millones. Además, se proyecta la generación de más de 120.000 empleos de calidad, lo que representa un fuerte impulso a la economía nacional.

¿Qué incluye el proyecto del Parque Industrial de Ancón?

El PIA ocupará una extensión total de 1.338,22 hectáreas .

. El 53,49% de ese territorio será suelo urbanizable.

de ese territorio será suelo urbanizable. Tendrá zonas industriales, empresariales, comerciales, de innovación tecnológica (I+D), espacios públicos de recreación y servicios complementarios.

También contará con un moderno truck center.

¿Por qué es importante el Parque Industrial de Ancón?

Impulsa un corredor logístico clave: conectará el Puerto del Callao , el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez , el nuevo parque industrial y el Puerto de Chancay .

, el , el nuevo parque industrial y el . Mejora la competitividad del país y facilita su integración a los mercados internacionales .

. Se desarrollará bajo un enfoque de ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental.

¿Cuánto ofrecieron por el proyecto?

La adjudicación se concretó luego de una oferta de US$ 180,6 millones, más de tres veces el precio base. Esto demuestra el fuerte interés del sector privado y la confianza en el potencial económico del país.

ProInversión amplía su cartera con nuevas adjudicaciones e identifica más de 180 oportunidades de inversión en regiones

Las próximas adjudicaciones incluyen proyectos industriales, comerciales y de vivienda social. Además, se han identificado nuevas iniciativas en coordinación con entidades públicas de todo el país.

Iniciativas previstas hasta 2027 por Proinversión

2026 – Proyectos en Activos Sechura

Inversión estimada: US$2.157 millones

Enfoque: transformación de roca fosfórica en productos de alto valor agregado.

2027 – IPPA Parque 23

Inversión aproximada: US$186 millones

Proyecto de vivienda social promovido por el Ministerio de Vivienda.

2027 – Centro Comercial El Pinar (Huaraz)

Inversión: US$16 millones

Beneficiará a más de 190.000 ciudadanos en la región de Áncash.

Proinversión identificó oportunidades con entidades públicas

186 nuevos proyectos han sido identificados por ProInversión en coordinación con 27 entidades públicas de 18 regiones del país .

han sido identificados por ProInversión en coordinación con . Monto estimado de inversión: más de S/8.000 millones .

. Ámbitos: comercio, turismo, energía, cultura, deportes y vivienda social.

