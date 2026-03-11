Piero Cari, futbolista de Alianza Lima, estaría en el radar de clubes argentinos: "Su agencia tiene buenos contactos"

Alianza Lima se ha caracterizado por ser uno de los clubes peruanos que más futbolistas ha exportado en los últimos años. Esto podría seguir dándose ya que el periodista deportivo, José Varela, dio a conocer que el juvenil Piero Cari estaría siendo seguido por algunos clubes de Argentina para tenerlo en sus filas en la siguiente temporada.

En el último programa de 'Modo Fútbol' indicaron que desde Argentina tienen en la mira al canterano blanquiazul, destacando la agencia con la que trabaja el futbolista. “Han preguntado por él, han mostrado interés real desde el fútbol argentino. Es un tema interesante; su agencia tiene buenos contactos", informaron en la transmisión.

Piero Cari, futbolista de Alianza Lima, estaría en la mira de clubes argentinos

Si bien, no se han revelado los nombres de los equipos que estarían interesados en Piero Cari, el periodista José Varela indicó que está siendo seguido de cerca por algunos clubes de la Liga Argentina. "No me han dado los nombres exactos, pero me dijeron que está siendo muy observado y seguido por equipos de Argentina, eso es lo que me han comentado”, mencionó.

El joven ‘potrillo’ tuvo una destacada actuación la temporada anterior, donde fue titular en varios encuentros del torneo local. Esta temporada se espera que pueda tener mayor continuidad para tentar una posible salida al extranjero.

¿Cuándo será el siguiente partido de Alianza Lima?

Alianza Lima afrontará su próximo duelo ante Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Este partido tendrá como escenario al Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el Cusco.